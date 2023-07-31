СБУ арестовала 19 российских вагонов с грузом, который собирались переправить в третьи страны

Общая стоимость изъятого товара и имущества составляет около 39 млн грн.
Установлено, что железнодорожные вагоны с топливными гранулами из шелухи подсолнечника прибыли в Украину еще до начала полномасштабного вторжения и находились в режиме "транзит".
По оперативным данным, груз принадлежал киевской компании. В дальнейшем владельцы планировали переправить гранулы в третьи страны для продажи, пользуясь таможенными преференциями для товаров, вывозимых из Украины по сниженной таможенной ставке.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов).
СБУ инициировала передачу изъятого имущества в управление Национального агентства по розыску активов (АРМА).
3 марта 2022 года Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. Он предусматривал, что резиденты – это юрлица, которые работают в Украине, но среди их бенефициаров или основателей есть правительство РФ.
1 апреля украинский парламент принял еще один закон, который уточнил круг резидентов России, чьи активы в Украине будут изъяты принудительно.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.