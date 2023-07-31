ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

СБУ арестовала 19 российских вагонов с грузом, который собирались переправить в третьи страны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СБУ арестовала товар и имущество на 39 млн грн
СБУ арестовала товар и имущество на 39 млн грн
Фото: Управління СБ України в Одеській області / Telegram

В Одесской области на территории одного из таможенных терминалов правоохранители нашли и арестовали 19 российских вагонов с более чем 1 тыс. тонн топливного сырья российского производства. Об этом сообщило 31 июля региональное управления СБУ.

Общая стоимость изъятого товара и имущества составляет около 39 млн грн.

Установлено, что железнодорожные вагоны с топливными гранулами из шелухи подсолнечника прибыли в Украину еще до начала полномасштабного вторжения и находились в режиме "транзит".

По оперативным данным, груз принадлежал киевской компании. В дальнейшем владельцы планировали переправить гранулы в третьи страны для продажи, пользуясь таможенными преференциями для товаров, вывозимых из Украины по сниженной таможенной ставке.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов). 

СБУ инициировала передачу изъятого имущества в управление Национального агентства по розыску активов (АРМА).

Контекст:

3 марта 2022 года Верховная Рада приняла закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов. Он предусматривал, что резиденты – это юрлица, которые работают в Украине, но среди их бенефициаров или основателей есть правительство РФ.

1 апреля украинский парламент принял еще один закон, который уточнил круг резидентов России, чьи активы в Украине будут изъяты принудительно.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

Теги: Россия, СБУ, налоги, арест, таможня, Одесская область, вагоны, имущество, АРМА
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Если начались дожди – обработайте огурцы этим раствором. Эксперт рассказала, как без химикатов спасти урожай от грибковых заболеваний
Если начались дожди – обработайте огурцы этим раствором. Эксперт рассказала, как без химикатов спасти урожай от грибковых заболеваний
Галина ГРИШИНА
Смажьте этим кукурузу, и она всегда будет получаться сочной. Лайфхак, как добиться незабываемого вкуса
Смажьте этим кукурузу, и она всегда будет получаться сочной. Лайфхак, как добиться незабываемого вкуса
Галина ГРИШИНА
Три варианта простого однотонного маникюра от турецкого мастера. Фото
Три варианта простого однотонного маникюра от турецкого мастера. Фото
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с премьер-министром Катара выбрала брючный костюм цвета аквамарин от Гасановой. Фото
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с премьер-министром Катара выбрала брючный костюм цвета аквамарин от Гасановой. Фото
Галина ГРИШИНА
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок
Галина ГРИШИНА
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет
Галина ГРИШИНА
"Страшные моральные потрясения". Арестович показал себя молодым курсантом и рассказал об учебе в военном вузе
"Страшные моральные потрясения". Арестович показал себя молодым курсантом и рассказал об учебе в военном вузе
"Очень вкусный и быстрый рецепт!" Пицца из молодой кукурузы
"Очень вкусный и быстрый рецепт!" Пицца из молодой кукурузы
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором
Большая покупка fashion-индустрии: Answear приобретает PRM и Sneakerstudio
Большая покупка fashion-индустрии: Answear приобретает PRM и Sneakerstudio Актуально
Жена нардепа Тищенко в розовом бюстье примерила образ Барби. Фото
Жена нардепа Тищенко в розовом бюстье примерила образ Барби. Фото
Жена Ямы, переехавшего во время войны в США, похвасталась своим отдыхом. Фото
Жена Ямы, переехавшего во время войны в США, похвасталась своим отдыхом. Фото
  Сделайте это в самом начале – и кукуруза получится очень вкусная. Рецепт приготовления за 15 минут под крышкой
  Сделайте это в самом начале – и кукуруза получится очень вкусная. Рецепт приготовления за 15 минут под крышкой
Галина ГРИШИНА
Украинский телеведущий взял мальчика из детдома. Теперь он отец троих детей
Украинский телеведущий взял мальчика из детдома. Теперь он отец троих детей
  Добавьте это в воду – и зеленый налет с плесенью исчезнут. Эксперты показали, как дешево и без химии почистить пластиковый бутыль
  Добавьте это в воду – и зеленый налет с плесенью исчезнут. Эксперты показали, как дешево и без химии почистить пластиковый бутыль
Галина ГРИШИНА
"Лихорадка и частичная потеря сознания". Мишину госпитализировали. Актриса назвала причину болезни
"Лихорадка и частичная потеря сознания". Мишину госпитализировали. Актриса назвала причину болезни
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео (191104)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка (140707)
3
"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото (52547)
4
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото (43969)
5
В сети показали, как Залужный выглядел в 37 лет. Фото с музыкального фестиваля (31331)
6
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором (25000)
7
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет (23587)
8
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок (19861)
 
 
 
 