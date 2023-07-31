СБУ арестовала 19 российских вагонов с грузом, который собирались переправить в третьи страны

СБУ арестовала товар и имущество на 39 млн грн Фото: Управління СБ України в Одеській області / Telegram

Общая стоимость изъятого товара и имущества составляет около 39 млн грн.

Установлено, что железнодорожные вагоны с топливными гранулами из шелухи подсолнечника прибыли в Украину еще до начала полномасштабного вторжения и находились в режиме "транзит".

По оперативным данным, груз принадлежал киевской компании. В дальнейшем владельцы планировали переправить гранулы в третьи страны для продажи, пользуясь таможенными преференциями для товаров, вывозимых из Украины по сниженной таможенной ставке.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов).

СБУ инициировала передачу изъятого имущества в управление Национального агентства по розыску активов (АРМА).