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Шмыгаль дал поручение профильной комиссии и Минюсту рассмотреть вопрос о запрете деятельности 1xBet в Украине

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Премьер-министр Денис Шмыгаль получил поручение провести проверку работы 1xbet в Украине от президента
Премьер-министр Денис Шмыгаль получил поручение провести проверку работы 1xbet в Украине от президента
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) и ряду министерств проверить работу ООО ”Твоя беттинговая компания”, которое работает в Украине в сфере азартных игр под брендом 1xBet. Об этом сообщили в пресс-службе Кабимина в ответ на запрос издания Delo.ua.

"Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил проверить работу оператора азартных игр, работающего в Украине под брендом 1хBet. Также поручено рассмотреть вопрос запрета деятельности компании под российским брендом, который был поднят в электронной петиции к Президенту Украины, который набрал более 25 тысяч подписей", – цитирует издание документ. 

Шмигаль поставил связанные с этим задачи Министерству юстиции, Министерству внутренних дел, Бюро экономической безопасности, Национальной полиции и Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

В Delo.ua подчеркнули, что пресс-секретарь премьер-министра отказалась ответить, дал ли Денис Шмигаль поручение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей аннулировать выданные ранее ею лицензии 1xBet, как требовали авторы петиции к президенту.

Контекст:

О вероятных российских собственниках оператора азартных игр 1xbet Delo.ua писало в июне. Лицензии для работы под эти брендом были выданы ООО "Твоя беттинговая компания". Как выяснили авторы материала, компания была зарегистрирована летом 2021 года на граждан Украины Сергея Цибина и Александра Родина. Заявку на получение двух лицензий на работу в Украине – онлайн-казино и букмекерскую деятельность – компания подала 22 марта 2022 года под брендом 1xbet, который работает в России.

По данным издания Forbes, именно эта компания принадлежит трем гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину. Журналисты писали, что 1xbet официально запрещена в РФ, а против ее владельцев возбуждено уголовное дело.

Журналисты InformNapalm писали, что украинская прокуратура открыла уголовное производство в отношении ООО "Твоя беттинговая компания" по факту мошенничества и финансирования действий, направленных на изменение государственной границы Украины, еще в апреле 2022 года. В опубликованном 20 июня расследовании издание утверждает, что "куратор украинского игорного рынка от Офиса президента Украины Борис Баум помог гражданам России Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину, владельцам российского игорного оператора 1xbet, в получении лицензии на букмекерскую деятельность в Украине".

InformNapalm утверждает, что Баум связан с депутатом Госдумы РФ и спецпредставителем президента РФ Владимира Путина Александром Бабаковым, "ранее известным как представитель группировки "Лужниковские". Также расследователи заявили, что Баум рассказывал об одном из аргументов для получения для бренда 1xbet лицензии в Украине – ООО "Твоя беттинговая компания" купила военные ОВГЗ на 500 млн грн. "На телефонные звонки для получения комментариев по этому поводу Борис Баум не отвечает", – заявили журналисты.

24 июня Delo.ua писало со ссылкой на ответы чиновников КРАИЛ, что члены комиссии в документах ООО "Твоя беттинговая компания" не нашли его связей с Российской Федерацией.

В то же время глава КРАИЛ Иван Рудый заявил изданию позже, что если правоохранители выяснят, что оператор азартных игр 1xbet – это российская компания, то будут аннулированы лицензии, которые выданы ООО "Твоя беттинговая компания".

28 июня 2022 года КРАИЛ приняла решение ликвидировать свой консультативно-экспертный совет, где Баум занимал должность заместителя главы, но украинская лицензия 1xbet аннулирована не была.

11 июля в Бюро экономической безопасности заявили, что БЭБ уже проверяет достоверность данных в документах, на основании которых были выданы лицензии российскому оператору игорного бизнеса.

Петиция к президенту с призывом запретить 1xbet в Украине собрала 25 тыс. голосов за неделю, президент поручил заняться этим вопросом премьеру.

Общественная активистка и блогер Татьяна Локацкая обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой инициировать санкции против 1xbet.

Теги: Россия, санкции, петиция, лотерея, лицензия, финансы, премьер-министр, букмекеры
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