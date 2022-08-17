Шмыгаль дал поручение профильной комиссии и Минюсту рассмотреть вопрос о запрете деятельности 1xBet в Украине

"Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил проверить работу оператора азартных игр, работающего в Украине под брендом 1хBet. Также поручено рассмотреть вопрос запрета деятельности компании под российским брендом, который был поднят в электронной петиции к Президенту Украины, который набрал более 25 тысяч подписей", – цитирует издание документ.

Шмигаль поставил связанные с этим задачи Министерству юстиции, Министерству внутренних дел, Бюро экономической безопасности, Национальной полиции и Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

В Delo.ua подчеркнули, что пресс-секретарь премьер-министра отказалась ответить, дал ли Денис Шмигаль поручение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей аннулировать выданные ранее ею лицензии 1xBet, как требовали авторы петиции к президенту.