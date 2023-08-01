Шмыгаль: Для 4,8 тыс. украинцев в рамках "єВідновлення" согласованы выплаты на сумму 389 млн грн. С 1 августа стартовал новый этап программы

Украина уже выплачивает средства на ремонты собственного дома в рамках программы "єВідновлення", отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

"Уже выплачиваем средства на ремонты собственного дома. Для 4,8 тыс. украинцев согласованы выплаты на сумму 389 млн грн, – сказал Шмыгаль (видеозапись опубликована в его Facebook). – С сегодняшнего дня стартует новый этап – компенсации за разрушенное жилье. Суммы выплат так же определяют комиссии на местах. Заявка подается в "Дії". Человек получает сертификат, с которым может подбирать себе новое жилье… Важно, что теперь мы охватываем помощью всех людей, чье жилье так или иначе поразила война".

Претендовать на компенсацию за уничтоженное жилье смогут единоличные собственники жилья, которое разрушено из-за боевых действий после 24 февраля и не подлежит восстановлению, указал 1 августа вице-премьер-министр – министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. При этом разрушенное жилье должно быть размещено на территориях, контролируемых Украиной, добавил он.

Компенсация будет предоставлена в форме электронного жилищного сертификата, сообщил министр. Его можно использовать для покупки жилья на первичном или вторичном рынках, отметил он.

"Не ограничивали в выборе места нового дома – граждане смогут выбрать жилье в любой общине Украины. Алгоритм максимально цифровизирован и уже успешно отработан в рамках программы "єВідновлення". Поэтому рассчитываем, что процесс рассмотрения заявлений, обследования жилья и принятия решения о компенсации будет значительно быстрее и эффективнее", – написал Кубраков в Facebook.