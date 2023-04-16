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Шмыгаль о новых санкциях Канады против России: Готовимся к конфискации самолета Ан-124 и передаче его Украине

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Российский Ан-124 был арестован Канадой в конце февраля 2022 года
Российский Ан-124 был арестован Канадой в конце февраля 2022 года
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Украина готовится к передаче ей российских активов в Канаде. Об этом 16 апреля в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

11 апреля Канада расширила санкции в отношении РФ, введя ограничения против 34 организаций, связанных с российской агрессией против Украины, а также против 14 человек, которых Оттава относит к "финансовой элите" РФ.

В частности, под канадские санкции попали крупнейшая грузовая авиагруппа России "Волга-Днепр", авиакомпания "Волга-Днепр", основатель и основной владелец "Волга-Днепр" Алексей Исайкин, указало российское агентство РБК.

"Новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании "Волга-Днепр". Готовимся к конфискации самолета Ан-124 и других активов агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины", – прокомментировал Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid0ZUgWr1HDGJrgeTt7kgT7qYksKjiDwNoxJTFdujjoCrKYxyK9Dwn2JiZofi36rovJl

Глава Кабмина Украины находился с визитом в Канаде 11 апреля.

Российский грузовой самолет Ан-124 "Руслан", принадлежавший российской авиакомпании "Волга-Днепр", в Канаде арестовали в конце февраля прошлого года, проинформировал Avweb.

Борт был в небе, когда Канада присоединилась к международным санкциям против РФ. Но, приземлившись в аэропорту Торонто 27 февраля, попал под арест, так как Канада объявила о закрытии неба для российских авиаперевозчиков.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россию начали покидать зарубежные компании, а против РФ было введено несколько пакетов санкций. В частности, в феврале ЕС ввел 10-й пакет санкций против России. Уже обсуждается 11-й пакет санкций.

Вводят ограничения против России и другие страны (в том числе Канада) и организации.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено почти 12,6 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 15 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Украина, Канада, санкции, самолет, арест, война России против Украины, Ан-124, авиакомпания, конфискация, Денис Шмыгаль, Кабмин
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