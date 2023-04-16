Шмыгаль о новых санкциях Канады против России: Готовимся к конфискации самолета Ан-124 и передаче его Украине

Российский Ан-124 был арестован Канадой в конце февраля 2022 года Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

11 апреля Канада расширила санкции в отношении РФ, введя ограничения против 34 организаций, связанных с российской агрессией против Украины, а также против 14 человек, которых Оттава относит к "финансовой элите" РФ.

В частности, под канадские санкции попали крупнейшая грузовая авиагруппа России "Волга-Днепр", авиакомпания "Волга-Днепр", основатель и основной владелец "Волга-Днепр" Алексей Исайкин, указало российское агентство РБК.

"Новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании "Волга-Днепр". Готовимся к конфискации самолета Ан-124 и других активов агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины", – прокомментировал Шмыгаль.

Глава Кабмина Украины находился с визитом в Канаде 11 апреля.

Российский грузовой самолет Ан-124 "Руслан", принадлежавший российской авиакомпании "Волга-Днепр", в Канаде арестовали в конце февраля прошлого года, проинформировал Avweb.

Борт был в небе, когда Канада присоединилась к международным санкциям против РФ. Но, приземлившись в аэропорту Торонто 27 февраля, попал под арест, так как Канада объявила о закрытии неба для российских авиаперевозчиков.