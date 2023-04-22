Стивен Кинг предложил Илону Маску плату за его синюю галочку в Twitter передать фонду украинца Притулы

"Думаю, мистер Маск должен передать мою синюю галочку на благотворительность. Я рекомендую фонд [украинского волонтера Сергея] Притулы, который предоставляет услуги по спасению жизней в Украине", – написал он.

Писатель отметил, что речь идет о "всего восьми долларах", и подчеркнул, что, "возможно, мистер Маск мог бы немного добавить".

Притула поблагодарил Кинга за это предложение, отметив, что для фонда это "очень серьезная рекомендация".

Our @CharityPrytula got a VERY serious recommendation. Thank you @StephenKing!

We keep up the work for our victory! https://t.co/JpbTqeoRph — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) April 22, 2023

Маск пока не комментировал твит Кинга.

Twitter 20 апреля начал массово убирать синие галочки у пользователей, которые не купили платную подписку соцсети. Среди известных и популярных людей свои галочки потеряли, в частности, модель Ким Кардашян, певица Бейонсе, бизнесмен Билл Гейтс, папа римский Франциск, бывший президент США Дональд Трамп, основатель Twitter Джек Дорси, актер Леонардо ДиКаприо, Том Круз, Сэмюэл Джексон, Джереми Реннер, Крис Эванс и другие.

Кинг, который ранее поспорил с Маском из-за нежелания оплачивать верификацию, свою галочку не потерял. Однако он уверяет, что не покупал Twitter Blue, хотя в его аккаунте указано, что якобы он это сделал.