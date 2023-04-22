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Стивен Кинг предложил Илону Маску плату за его синюю галочку в Twitter передать фонду украинца Притулы

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Кинг: Думаю, мистер Маск должен передать мою синюю галочку на благотворительность
Кинг: Думаю, мистер Маск должен передать мою синюю галочку на благотворительность
Фото: ЕРА

Американский писатель Стивен Кинг 22 апреля призвал владельца Twitter Илона Маска передать в поддержку Украины плату за его синюю галочку в соцсети. Свой призыв Кинг разместил в Twitter.

"Думаю, мистер Маск должен передать мою синюю галочку на благотворительность. Я рекомендую фонд [украинского волонтера Сергея] Притулы, который предоставляет услуги по спасению жизней в Украине", – написал он.

Писатель отметил, что речь идет о "всего восьми долларах", и подчеркнул, что, "возможно, мистер Маск мог бы немного добавить".

Притула поблагодарил Кинга за это предложение, отметив, что для фонда это "очень серьезная рекомендация".

Маск пока не комментировал твит Кинга.

Twitter 20 апреля начал массово убирать синие галочки у пользователей, которые не купили платную подписку соцсети. Среди известных и популярных людей свои галочки потеряли, в частности, модель Ким Кардашян, певица Бейонсе, бизнесмен Билл Гейтс, папа римский Франциск, бывший президент США Дональд Трамп, основатель Twitter Джек Дорси, актер Леонардо ДиКаприоТом КрузСэмюэл ДжексонДжереми РеннерКрис Эванс и другие.

Кинг, который ранее поспорил с Маском из-за нежелания оплачивать верификацию, свою галочку не потерял. Однако он уверяет, что не покупал Twitter Blue, хотя в его аккаунте указано, что якобы он это сделал.

Контекст:

Притула является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим.

Фонд Сергея Притулы – украинская благотворительная организация, специализирующаяся на помощи силам обороны Украины и пострадавшим от российско-украинской войны. Она была основана в 2020 году.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года фонд Притулы регулярно собирает средства на закупку техники для ВСУ. В частности, в октябре Притула вместе с активистом Сергеем Стерненко собирал деньги на дроны-камикадзе, а в апреле 2023 года фонд передал украинским силам обороны первые две созданные в Украине многофункциональные боевые лодки Trident.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Twitter, Стивен Кинг, благотворительность, деньги, Илон Маск, Сергей Притула, писатель, соцсеть
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