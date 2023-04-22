Стивен Кинг предложил Илону Маску плату за его синюю галочку в Twitter передать фонду украинца Притулы

"Думаю, мистер Маск должен передать мою синюю галочку на благотворительность. Я рекомендую фонд [украинского волонтера Сергея] Притулы, который предоставляет услуги по спасению жизней в Украине", – написал он.
Писатель отметил, что речь идет о "всего восьми долларах", и подчеркнул, что, "возможно, мистер Маск мог бы немного добавить".
Притула поблагодарил Кинга за это предложение, отметив, что для фонда это "очень серьезная рекомендация".
Our @CharityPrytula got a VERY serious recommendation. Thank you @StephenKing!— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) April 22, 2023
We keep up the work for our victory! https://t.co/JpbTqeoRph
Маск пока не комментировал твит Кинга.
Twitter 20 апреля начал массово убирать синие галочки у пользователей, которые не купили платную подписку соцсети. Среди известных и популярных людей свои галочки потеряли, в частности, модель Ким Кардашян, певица Бейонсе, бизнесмен Билл Гейтс, папа римский Франциск, бывший президент США Дональд Трамп, основатель Twitter Джек Дорси, актер Леонардо ДиКаприо, Том Круз, Сэмюэл Джексон, Джереми Реннер, Крис Эванс и другие.
Кинг, который ранее поспорил с Маском из-за нежелания оплачивать верификацию, свою галочку не потерял. Однако он уверяет, что не покупал Twitter Blue, хотя в его аккаунте указано, что якобы он это сделал.
Притула является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим.
Фонд Сергея Притулы – украинская благотворительная организация, специализирующаяся на помощи силам обороны Украины и пострадавшим от российско-украинской войны. Она была основана в 2020 году.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года фонд Притулы регулярно собирает средства на закупку техники для ВСУ. В частности, в октябре Притула вместе с активистом Сергеем Стерненко собирал деньги на дроны-камикадзе, а в апреле 2023 года фонд передал украинским силам обороны первые две созданные в Украине многофункциональные боевые лодки Trident.