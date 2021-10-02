Суд признал недействительной передачу Корбану доли в "Цитрусе"

Законность этой сделки оспаривал сооснователь "Цитруса" Григорий Топал.

Согласно решению суда, сооснователь "Цитруса" Дмитрий Зинченко, чью долю передали Корбану, обязан был письменно уведомить других участников ООО о своем намерении об отчуждении доли. Фактически речь идет о предложении этой доли другим участникам общества.

Продать свою долю стороннему человеку Зинченко смог бы, если бы ни один из других участников ООО в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления не ответил бы на него.

Как заявил Корбан в комментарии изданию AIN.UA, он будет оспаривать это решение.

"Это решение не вступило в законную силу и будет опротестовано в апелляционной инстанции на следующей неделе", – отметил он.