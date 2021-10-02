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Суд признал недействительной передачу Корбану доли в "Цитрусе"

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Корбан обжалует решение суда по доле в "Цитрусе"
Корбан обжалует решение суда по доле в "Цитрусе"
Фото: Citrus.ua / Facebook

Хозяйственный суд Одессы признал передачу доли в 50% в "ЗТ-ІНВЕСТ" (одно из юрлиц торговой сети "Цитрус") днепровскому бизнесмену Геннадию Корбану недействительной. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте сервиса открытых данных Opendatabot.

Законность этой сделки оспаривал сооснователь "Цитруса" Григорий Топал. 

Согласно решению суда, сооснователь "Цитруса" Дмитрий Зинченко, чью долю передали Корбану, обязан был письменно уведомить других участников ООО о своем намерении об отчуждении доли. Фактически речь идет о предложении этой доли другим участникам общества.

Продать свою долю стороннему человеку Зинченко смог бы, если бы ни один из других участников ООО в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления не ответил бы на него.

Как заявил Корбан в комментарии изданию AIN.UA, он будет оспаривать это решение.

"Это решение не вступило в законную силу и будет опротестовано в апелляционной инстанции на следующей неделе", – отметил он.

Контекст:

В марте стало известно, что Корбан стал совладельцем "ЗТ-ІНВЕСТ". При этом пресс-служба "Цитруса" заявила, что "ЗТ-ІНВЕСТ" не влияет на операционную деятельность "Цитруса", а сам Корбан не является совладельцем компании.

Покупка Корбаном "ЗТ-ІНВЕСТ" произошла на фоне корпоративного конфликта между основателями "Цитруса" – Зинченко и Топалом. Летом Зинченко обвинил партнера в попытке рейдерского захвата. Корбан появился в числе совладельцев "ЗТ-ІНВЕСТ" вместо Зинченко.

Цитрус – крупная украинская специализированная сеть магазинов гаджетов и аксессуаров, созданная в 2000 году. Имеет более 52 розничных магазинов в 11 городах Украины. Штат – более 2600 человек. Также занимается торговлей через интернет-магазин.

Теги: Украина, Геннадий Корбан, бизнес, магазин
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