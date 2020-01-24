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Суд снял арест с имущества отца соратницы Курченко

Следствие считает, что экс-заместитель директора ДК "Газ Украины" Оксана Масс в сговоре с бизнесменом Сергем Курченко нанесла вред государству на сумму в 2,2 млрд грн.

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Арест имущество Оксаны Масс в рамках дела Курченко был отменен
Арест имущество Оксаны Масс в рамках дела Курченко был отменен
Фото: pixabay.com

Высший антикоррупционный суд отменил арест недвижимости по делу бывшего первого заместителя директора ДК "Газ Украины" Оксаны Масс. Об этом свидетельствует постановление суда от 16 января.

Речь идет о двух квартирах, двух дома и двух гаражах. Как пишет "Судовий репортер", это имущество Оксана Масс 15 и 24 июня 2015 года подарила своему отцу перед тем, как выехала из Украины. 

По версии следствия, Оксана Масс, будучи членом Аукционного комитета по продаже нефти, в сговоре с бизнесменом Сергеем Курченко течение 2010–2014 годов обеспечила монополизацию подконтрольными Курченко предприятиями рынка сжиженного газа и незаконное завладение должным государству сжиженным газом на сумму 2,2 млрд грн.

25 марта 2016 года Оксане Масс было направлено уведомление о подозрении, в тот же день она была объявлена в розыск по Украине, затем и в международный.

2 августа 2016 Апелляционный суд Киева арестовал недвижимость, которую подозреваемая подарила отцу.

Адвокат обратился в суд с просьбой отменить арест, указывая, что владелец имущества не является подозреваемым, обвиняемым или осужденным. Также обвинитель не доказал суду, что недвижимость является вещественным доказательством, орудием преступления или имеет признаки преступного происхождения. Прокурор лишь указал на тесную связь имущества с основной частью досудебного расследования.

Суд обратил внимание, что недвижимость длительное время содержится под арестом и не доказано, что это является пропорциональной мерой пресечения. Арест имущества третьего лица для обеспечения спецконфискации законодательством не предусмотрен.

Скриншот: wanted.mvs.gov.ua
Скриншот: wanted.mvs.gov.ua

Курченко – беглый украинский бизнесмен, владелец группы компаний ВЕТЭК и медиахолдинга UMH Group. После смены власти в феврале 2014 года он покинул Украину и получил российское гражданство. В отношении Курченко украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств, в Украине он объявлен в розыск. 

Теги: Сергей Курченко, сжиженный газ, Высший антикоррупционный суд Украины, Оксана Масс
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