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Украина получит дополнительные €495 млн из фонда Всемирного банка – Минфин

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Минфин Украины и Всемирный банк подписали изменения к соглашению о гранте
Минфин Украины и Всемирный банк подписали изменения к соглашению о гранте
Фото: depositphotos.com

Дополнительно к гранту в сумме €88,5 млн, уже поступившему в госбюджет, Украина получит еще €495 млн из Целевого фонда Всемирного банка. Об этом сообщила 29 апреля пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Дополнительные грантовые средства в размере €495 млн будут предоставлены Соединенными Штатами, Норвегией и Австрией", – говорится в сообщении.

Министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали изменения к соглашению о гранте. 

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/355093223320581

Контекст:

Всемирный банк создал трастовый фонд для поддержки Украины, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран-доноров Украине создал также МВФ, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов. 

29 апреля в госбюджет Украины поступил грант в размере €88,5 млн от Всемирного банка. Эти средства предоставлены на безвозвратной основе из Целевого фонда доноров. Грант будет направлен на социальные и гуманитарные расходы, а также на здравоохранение и поддержку переселенцев из зоны активных боевых действий, сообщил Минфин Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.

Теги: госбюджет, Министерство финансов, Всемирный банк, помощь, финансовая помощь, финансы, гранты, Сергей Марченко, Аруп Банерджи, макрофинансовая помощь, Минфин
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