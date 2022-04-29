Украина получит дополнительные €495 млн из фонда Всемирного банка – Минфин

"Дополнительные грантовые средства в размере €495 млн будут предоставлены Соединенными Штатами, Норвегией и Австрией", – говорится в сообщении.

Министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали изменения к соглашению о гранте.

Контекст:

Всемирный банк создал трастовый фонд для поддержки Украины, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран-доноров Украине создал также МВФ, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

29 апреля в госбюджет Украины поступил грант в размере €88,5 млн от Всемирного банка. Эти средства предоставлены на безвозвратной основе из Целевого фонда доноров. Грант будет направлен на социальные и гуманитарные расходы, а также на здравоохранение и поддержку переселенцев из зоны активных боевых действий, сообщил Минфин Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно.