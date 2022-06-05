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Украине на восстановление разрушенных из-за войны дорог нужно два – четыре года и 900 млрд грн – "Укравтодор"

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В настоящее время в Украине полностью разрушены 24 тыс. км дорог, отметил Ивко
В настоящее время в Украине полностью разрушены 24 тыс. км дорог, отметил Ивко
Фото: Олександр Кубраков / Facebook

На восстановление разрушенных в ходе боевых действий в Украине дорог необходимо 900 млрд грн. Об этом 5 июня в ходе национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", рассказал первый замглавы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Андрей Ивко.

Он отметил, что в настоящее время в Украине полностью разрушены 24 тыс. км дорог и 302 искусственных сооружения – моста, путепровода, эстакады. В то же время уже расчищено 930 км дорог и обустроено 40 временных сооружений и объездов, добавил Ивко.

"Мы посчитали, [для восстановления дорог нужно] 900 млрд грн. Относительно сроков, то можем восстановить эти объекты, дороги… на протяжении двух – четырех лет… Мы считаем, что было бы правильно привлекать на это восстановление средства, замороженные в РФ", – подчеркнул первый замглавы "Укравтодора".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сумма убытков, которые РФ нанесла Украине за 70 дней полномасштабного вторжения, составляет $600 млрд, но в ней не учтены данные с территорий, которые сейчас оккупированы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 4 мая.

По данным министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова по состоянию на 27 апреля, ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в результате войны, составляет почти $90 млрд. В первую очередь речь идет о железнодорожной, дорожной и мостовой инфраструктуре.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял 2 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: Россия, Украина, Укравтодор, вторжение, убытки, война России против Украины, ущерб, дороги, разрушения, инфраструктура
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