Украине на восстановление разрушенных из-за войны дорог нужно два – четыре года и 900 млрд грн – "Укравтодор"

Он отметил, что в настоящее время в Украине полностью разрушены 24 тыс. км дорог и 302 искусственных сооружения – моста, путепровода, эстакады. В то же время уже расчищено 930 км дорог и обустроено 40 временных сооружений и объездов, добавил Ивко.

"Мы посчитали, [для восстановления дорог нужно] 900 млрд грн. Относительно сроков, то можем восстановить эти объекты, дороги… на протяжении двух – четырех лет… Мы считаем, что было бы правильно привлекать на это восстановление средства, замороженные в РФ", – подчеркнул первый замглавы "Укравтодора".

Война России против Украины. Главное (обновляется)