Украине на восстановление разрушенных из-за войны дорог нужно два – четыре года и 900 млрд грн – "Укравтодор"

Он отметил, что в настоящее время в Украине полностью разрушены 24 тыс. км дорог и 302 искусственных сооружения – моста, путепровода, эстакады. В то же время уже расчищено 930 км дорог и обустроено 40 временных сооружений и объездов, добавил Ивко.
"Мы посчитали, [для восстановления дорог нужно] 900 млрд грн. Относительно сроков, то можем восстановить эти объекты, дороги… на протяжении двух – четырех лет… Мы считаем, что было бы правильно привлекать на это восстановление средства, замороженные в РФ", – подчеркнул первый замглавы "Укравтодора".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сумма убытков, которые РФ нанесла Украине за 70 дней полномасштабного вторжения, составляет $600 млрд, но в ней не учтены данные с территорий, которые сейчас оккупированы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 4 мая.
По данным министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова по состоянию на 27 апреля, ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в результате войны, составляет почти $90 млрд. В первую очередь речь идет о железнодорожной, дорожной и мостовой инфраструктуре.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял 2 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль.