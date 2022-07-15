Украине не грозит гиперинфляция – замглавы Нацбанка

"Мне понятно, откуда появился этот вопрос в информационном пространстве – большинство из нас помнят 90-е. Но сейчас инфляция находится под контролем, несмотря на ее ускорение. НБУ имеет опыт борьбы с инфляцией, поэтому я верю, что опыт прохождения этой войны даст нам возможность продемонстрировать, что такие вещи, как гиперинфляция, для нашей независимой и развитой страны остались в прошлом", – заявил Николайчук.

Вместе с тем он подчеркнул, что война, а также эмиссия гривны в первые месяцы после российского вторжения "ухудшают инфляционные и девальвационные ожидания бизнеса", что может привести к дальнейшему падению национальной валюты и росту цен. Однако Николайчук надеется, что этого сценария удастся избежать.