Украине не грозит гиперинфляция – замглавы Нацбанка

"Мне понятно, откуда появился этот вопрос в информационном пространстве – большинство из нас помнят 90-е. Но сейчас инфляция находится под контролем, несмотря на ее ускорение. НБУ имеет опыт борьбы с инфляцией, поэтому я верю, что опыт прохождения этой войны даст нам возможность продемонстрировать, что такие вещи, как гиперинфляция, для нашей независимой и развитой страны остались в прошлом", – заявил Николайчук.
Вместе с тем он подчеркнул, что война, а также эмиссия гривны в первые месяцы после российского вторжения "ухудшают инфляционные и девальвационные ожидания бизнеса", что может привести к дальнейшему падению национальной валюты и росту цен. Однако Николайчук надеется, что этого сценария удастся избежать.
В Национальном банке Украины прогнозировали, что из-за российского вторжения инфляция в Украине может превысить отметку 20%. При этом глава НБУ Кирилл Шевченко заверил, что "инфляция будет оставаться контролируемой благодаря мерам, предпринимаемым Кабинетом Министров и Нацбанком".
В июне 2022 года инфляция ускорилась до 21,5%, свидетельствуют данные Госстата Украины.
Гиперинфляцией считается рост цен на 50% и более в месяц. Так, в Украине в 1992 году инфляция достигала 200%, в 1993-м – 10 тыс. процентов. Только в 1996 году инфляция в стране замедлилась до 39%.
В последнее десятилетие инфляция в Украине составляла около 12%. В 2014-м и 2015 годах, после оккупации Крыма Россией и начала российского вторжения на Донбасс, инфляция ускорялась до 24,9% и 43,3% соответственно.