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"Укрпромвнешэкспертиза" о влиянии законопроекта №5600: Суммарное сальдо для бюджета будет минус 1,9 млрд грн

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая
Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая
Фото: depositphotos.com

Если в Украине будет повышен налог на выбросы углерода и введен акциз на производство электроэнергии из возобновляемых источников, то поступления в госбюджет сократятся, а не вырастут. О таком прогнозе сообщил в комментарии изданию "Цензор.НЕТ" заместитель директора по развитию госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" Сергей Поважнюк, комментируя правительственный законопроект №5600.

"Предлагается повышение налога на выбросы СО2 и акциз на ВИЭ. То есть, с одной стороны, он увеличит поступления в бюджет, мы видим 3–4 млрд грн в год, в то же время, за счет того, что у нас будет сокращение объемов производства, объемов экономики, у нас снизятся налоги на производство, – рассказал он. – Будет сокращение на 5,3 млрд грн. То есть суммарное сальдо для бюджета будет минус 1,9 млрд. То есть одним мы повышаем в краткосрочной перспективе, но в перспективе мы видим сокращение производственных налогов. Ну и, соответственно, отрицательное сальдо для бюджета".

По словам эксперта, сократятся поступления за счет налогов на зарплату, налога на прибыль и других налогов, уплачиваемых при производстве. Введение же акциза для "зеленой" энергетики остановит развитие этой сферы, убежден Поважнюк, так как это сделает проекты невыгодными для инвесторов.

"Мы на грани, и это снижает инвестиционную привлекательность. Фактически акциз – это снижение на 3,2% доходов выручки проектов ВИЭ", – объяснил он.

Более 70% инвестиций в энергетику Украины за последние три года составили именно вложения в развитие "зеленой" генерации, которые достигли почти $8 млрд.

"И это позволило компенсировать вывод мощностей тепловой генерации. То есть мы видим, что уменьшение тепловой генерации было компенсировано альтернативной энергетикой. Увеличение производства энергии ВИЭ снизит выбросы в энергетике на 10,2 млн тонн СО2. То есть мы видим положительную динамику относительно выбросов за счет развитие ВИЭ", – заявил эксперт.

Контекст:

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".

Теги: налоги, госбюджет, экономика, энергетика, Зеленая
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