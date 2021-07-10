"Укрпромвнешэкспертиза" о влиянии законопроекта №5600: Суммарное сальдо для бюджета будет минус 1,9 млрд грн

"Предлагается повышение налога на выбросы СО 2 и акциз на ВИЭ. То есть, с одной стороны, он увеличит поступления в бюджет, мы видим 3–4 млрд грн в год, в то же время, за счет того, что у нас будет сокращение объемов производства, объемов экономики, у нас снизятся налоги на производство, – рассказал он. – Будет сокращение на 5,3 млрд грн. То есть суммарное сальдо для бюджета будет минус 1,9 млрд. То есть одним мы повышаем в краткосрочной перспективе, но в перспективе мы видим сокращение производственных налогов. Ну и, соответственно, отрицательное сальдо для бюджета".

По словам эксперта, сократятся поступления за счет налогов на зарплату, налога на прибыль и других налогов, уплачиваемых при производстве. Введение же акциза для "зеленой" энергетики остановит развитие этой сферы, убежден Поважнюк, так как это сделает проекты невыгодными для инвесторов.

"Мы на грани, и это снижает инвестиционную привлекательность. Фактически акциз – это снижение на 3,2% доходов выручки проектов ВИЭ", – объяснил он.

Более 70% инвестиций в энергетику Украины за последние три года составили именно вложения в развитие "зеленой" генерации, которые достигли почти $8 млрд.

"И это позволило компенсировать вывод мощностей тепловой генерации. То есть мы видим, что уменьшение тепловой генерации было компенсировано альтернативной энергетикой. Увеличение производства энергии ВИЭ снизит выбросы в энергетике на 10,2 млн тонн СО 2 . То есть мы видим положительную динамику относительно выбросов за счет развитие ВИЭ", – заявил эксперт.