УНИАН написало о пяти причинах, почему запрет на лекарства, связанные с агрессором, не приведет к дефициту в Украине

Согласно закону, запретить можно только то лекарство, которое имеет два и более аналогов. При этом производители этих аналогов должны письмом подтвердить Минздраву, что они готовы обеспечить 100% потребности страны в конкретном лекарственном средстве. При отсутствии таких писем лекарственное средство должно иметь не менее трех аналогов.
Вторая причина – не могут быть запрещены следующие категории лекарств: биологические и иммунобиологические; оригинальные (инновационные); для лечения редких (орфанных) заболеваний; лекарственные средства, форма выпуска и дозировка которых не имеют в Украине генерических заменителей; основное лекарство для ВИЧ/СПИД; лекарства, по которым был заключен до 24 февраля 2022 года действующий договор об их закупке за бюджетные средства.
Третья причина заключается в том, что лекарственные средства, выпущенные в обращение до запрета, могут применяться в Украине до истечения срока годности.
Четвертая – к принятию окончательного решения о запрете конкретного лекарства приобщены пациентские организации.
Пятая причина, которую называет агентство, состоит в том, что иностранным компаниям, связанным с РФ и Беларусью, дается полгода на то, чтобы сделать принципиальный выбор – свернуть свой бизнес на территории этих государств или попасть под полный санкционный запрет в Украине.
"Санкционный запрет в Украине накладывает на такую иностранную компанию по меньшей мере репутационное клеймо, удостоверяющее сотрудничество этой фармацевтической компании с террористическим государством и уплату налогов в бюджет террористов", – отмечается в публикации.
Обновленный закон "О лекарственных средствах" проанализировало Национальное агентство по предотвращению коррупции и пришло к выводу, что под лозунгом борьбы с лекарствами, произведенными в России, теперь в Украине могут запретить европейские препараты.
Согласно исследованию Proxima research, представленному еще летом, в целом иностранные фармкомпании могут потерять в Украине около 6% рынка в денежном измерении.
"Выиграют ли от этого украинские игроки фармацевтического рынка? Минимально, ведь объемы проблем, с которыми столкнулась отрасль во время войны, не могут быть компенсированы просто изъятием нескольких препаратов с множеством заменителей", – говорится в статье.
Верховная Рада приняла закон об ограничении обращения лекарственных средств, производство которых расположено на территории РФ или Республики Беларусь, в мае 2022 года, 6 июня его подписал президент, 8-го числа того же месяца документ вступил в силу.
В государственной регистрации лекарства могут отказать, если установлено, что один или несколько этапов производства связаны с предприятиями, расположенными на территории РФ и Беларуси, а также если заявитель или его представитель связан с российскими компаниями. На период действия военного положения в Украине Кабмин также может временно остановить экспорт лекарственных средств в случае, если их не хватает для потребностей системы здравоохранения Украины.