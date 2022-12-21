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УНИАН написало о пяти причинах, почему запрет на лекарства, связанные с агрессором, не приведет к дефициту в Украине

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Верховная Рада приняла закон об ограничении обращения лекарственных средств, производство которых расположено на территории РФ или Республики Беларусь, в мае 2022 года
Верховная Рада приняла закон об ограничении обращения лекарственных средств, производство которых расположено на территории РФ или Республики Беларусь, в мае 2022 года
Фото: depositphotos.com

Закон "О лекарственных средствах" с мая этого года ввел запрет на продажу лекарств, производители которых прямо или косвенно связаны с изготовлением лекарств на территории России или Беларуси. Агентство УНИАН в статье "Украина лишается лекарства из России и Беларуси: Почувствуют ли это пациенты?" приводит пять причин, почему в связи с новым законом украинцы не ощутят на себе нехватку необходимых лекарств.

Согласно закону, запретить можно только то лекарство, которое имеет два и более аналогов. При этом производители этих аналогов должны письмом подтвердить Минздраву, что они готовы обеспечить 100% потребности страны в конкретном лекарственном средстве. При отсутствии таких писем лекарственное средство должно иметь не менее трех аналогов.

Вторая причина – не могут быть запрещены следующие категории лекарств: биологические и иммунобиологические; оригинальные (инновационные); для лечения редких (орфанных) заболеваний; лекарственные средства, форма выпуска и дозировка которых не имеют в Украине генерических заменителей; основное лекарство для ВИЧ/СПИД; лекарства, по которым был заключен до 24 февраля 2022 года действующий договор об их закупке за бюджетные средства.

Третья причина заключается в том, что лекарственные средства, выпущенные в обращение до запрета, могут применяться в Украине до истечения срока годности.

Четвертая – к принятию окончательного решения о запрете конкретного лекарства приобщены пациентские организации.

Пятая причина, которую называет агентство, состоит в том, что иностранным компаниям, связанным с РФ и Беларусью, дается полгода на то, чтобы сделать принципиальный выбор – свернуть свой бизнес на территории этих государств или попасть под полный санкционный запрет в Украине.

"Санкционный запрет в Украине накладывает на такую иностранную компанию по меньшей мере репутационное клеймо, удостоверяющее сотрудничество этой фармацевтической компании с террористическим государством и уплату налогов в бюджет террористов", – отмечается в публикации.

Обновленный закон "О лекарственных средствах" проанализировало Национальное агентство по предотвращению коррупции и пришло к выводу, что под лозунгом борьбы с лекарствами, произведенными в России, теперь в Украине могут запретить европейские препараты.

Согласно исследованию Proxima research, представленному еще летом, в целом иностранные фармкомпании могут потерять в Украине около 6% рынка в денежном измерении.

"Выиграют ли от этого украинские игроки фармацевтического рынка? Минимально, ведь объемы проблем, с которыми столкнулась отрасль во время войны, не могут быть компенсированы просто изъятием нескольких препаратов с множеством заменителей", – говорится в статье.

Контекст:

Верховная Рада приняла закон об ограничении обращения лекарственных средств, производство которых расположено на территории РФ или Республики Беларусь, в мае 2022 года, 6 июня его подписал президент, 8-го числа того же месяца документ вступил в силу. 

В государственной регистрации лекарства могут отказать, если установлено, что один или несколько этапов производства связаны с предприятиями, расположенными на территории РФ и Беларуси, а также если заявитель или его представитель связан с российскими компаниями. На период действия военного положения в Украине Кабмин также может временно остановить экспорт лекарственных средств в случае, если их не хватает для потребностей системы здравоохранения Украины.

Теги: Верховная Рада, Россия, Беларусь, коррупция, импорт, дефицит, лекарства, запрет, ограничения, Минздрав, здравоохранение, Кабмин
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