В 2022 году в Украине зарегистрировали на 30% меньше новых ФЛП

В Киевской области в целом в 2022 году было зарегистрировано 13 806 ФЛП, тогда как в 2021 году их количество составляло 19 148. В Житомирской области в прошлом году зарегистрировалось на 22% меньше предпринимателей – 5717 против 7296 в 2021-м. А в Черниговской области всего появилось 4479 ФЛП. В 2021 году их было 6356.

Эти области были частично оккупированы еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину и освобождены чуть больше, чем через месяц – в начале апреля. Поэтому в этих регионах не сильно заметна тенденция к существенному уменьшению количества регистраций новых бизнесов.

Гораздо хуже ситуация в тех областях, которые были деоккупированы достаточно недавно или остаются под оккупацией, отмечают эксперты платформы. В общем меньше всего регистраций в прошлом году было в Луганской области: 1311 ФЛП (в 2021 году эта цифра достигала 3039, несмотря на то, что часть Луганской области остается оккупированной с 2014 года). Здесь темпы регистрации упали на 57%. В Донецкой области зарегистрировано 3904 новых предпринимателя, что на 62% меньше, чем в 2021 году – 10 121 ФЛП.

В Сумской области зарегистрировали 4338 ФЛП в 2022 году, в 2021 году их было 6625, то есть на 35% больше. Сумская область была также деоккупирована еще весной, впрочем, ситуацию там осложняют постоянные обстрелы со стороны России.

В Харьковской области темпы регистрации упали на 46% – 13 336 новых предпринимателей против 24 691. Именно Харьковская область была одной из лидеров по количеству регистраций в прошлые годы. Увеличение количества регистраций здесь происходило начиная с августа – сентября 2022 года, когда большую часть области удалось деоккупировать.

В Запорожской области стало на 47% меньше новых предпринимателей: 6094 против 11 415. Самым сложным месяцем в контексте регистрации оказался март, тогда там появилось всего 80 новых бизнесов. Если в 2021 году количество регистраций ежемесячно в этой области превышало тысячу новых контрагентов, то сейчас оно едва пересекает отметку в 500.

В Николаевской области также было вполовину меньше регистраций – 3812. Тогда как в 2021 году их было 7669.

Самая плохая динамика в Херсонской области. Здесь стало на 70% меньше новых ФЛП – всего 2320 регистраций в 2022 году. В 2021 их было 7848. Количество регистраций в прошлом году ежемесячно там едва превышало 100 новых контрагентов, тогда как в 2021 году ежемесячно регистрировалось более 900 новых ФЛП.

Эксперты VKURSI отмечают, что март стал месяцем с наихудшими показателями, ведь именно на него полностью пришлось начало войны. Низкие показатели, по сравнению с другими месяцами, также в октябре и ноябре, когда Россия наносила массированные ракетные обстрелы по городам Украины.

Инфографика: vkursi.pro

Тем не мене многие предприятия смогли переехать в более безопасные регионы. Так, по данным Минэкономики, по состоянию на октябрь 2022 года по программе релокации в более безопасные регионы было перемещено 761 предприятие, 80% из них уже возобновили работу на новом месте. Еще для 274 предприятий сейчас осуществляется поиск локации или способа транспортировки.

Больше всего предприятий релоцировалось во Львовскую (30% релоцированных предприятий), Закарпатскую (17%), Черновицкую (11%), Ивано-Франковскую (8%), Хмельницкую (7%) и Тернопольскую (7%) области.