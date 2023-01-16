В Ассоциации риелторов Украины рассказали, когда подешевеет жилье

Коррупционные схемы заставляли застройщиков частично закладывать в цену жилья расходы на взятки, отметили в Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Фото: depositphotos.com

"По информации от застройщиков и девелоперов, сейчас на украинском строительном рынке существует много коррупционных схем, напрямую влияющих на цену квадратных метров. Так, например, одна из них создана еще при [сбежавшем после Революции достоинства в 2014 году экс-президенте Украины] Викторе Януковиче под названием "$5 вход, $5 выход". Представители строительной отрасли говорят, что доля расходов на взятки составляет от 10% до 20% сметной стоимости проекта строительства, а это немалые деньги. Следовательно, эта и другие коррупционные схемы заставляли застройщиков частично закладывать в цену жилья расходы на поборы. В свою очередь возможность получать необходимые документы с помощью автоматической системы, которая устраняет человеческий фактор и действует только в рамках закона, открывает для строительного рынка возможность не тратить средства на взятки и снизить цены на недвижимость", – объяснили в организации.

Риелторы в ассоциации убеждены, что реформа градостроительства откроет возможности для честного рынка и создаст более благоприятные условия для покупателей новостроек.

"Возможность работать прозрачно также будет способствовать более быстрому и качественному послевоенному восстановлению Украины", – подытожили авторы заявления.