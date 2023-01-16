В Ассоциации риелторов Украины рассказали, когда подешевеет жилье

"По информации от застройщиков и девелоперов, сейчас на украинском строительном рынке существует много коррупционных схем, напрямую влияющих на цену квадратных метров. Так, например, одна из них создана еще при [сбежавшем после Революции достоинства в 2014 году экс-президенте Украины] Викторе Януковиче под названием "$5 вход, $5 выход". Представители строительной отрасли говорят, что доля расходов на взятки составляет от 10% до 20% сметной стоимости проекта строительства, а это немалые деньги. Следовательно, эта и другие коррупционные схемы заставляли застройщиков частично закладывать в цену жилья расходы на поборы. В свою очередь возможность получать необходимые документы с помощью автоматической системы, которая устраняет человеческий фактор и действует только в рамках закона, открывает для строительного рынка возможность не тратить средства на взятки и снизить цены на недвижимость", – объяснили в организации.
Риелторы в ассоциации убеждены, что реформа градостроительства откроет возможности для честного рынка и создаст более благоприятные условия для покупателей новостроек.
"Возможность работать прозрачно также будет способствовать более быстрому и качественному послевоенному восстановлению Украины", – подытожили авторы заявления.
Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.
1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.
13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов. Документ находится на подписи у президента.
Согласно законопроекту №5655, вся документация будет проходить через электронный кабинет в Единой государственной электронной системе строительства.