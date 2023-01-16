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В Ассоциации риелторов Украины рассказали, когда подешевеет жилье

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Коррупционные схемы заставляли застройщиков частично закладывать в цену жилья расходы на взятки, отметили в Ассоциации специалистов по недвижимости Украины
Коррупционные схемы заставляли застройщиков частично закладывать в цену жилья расходы на взятки, отметили в Ассоциации специалистов по недвижимости Украины
Фото: depositphotos.com

Реформа градостроительства, лежащая в основе законопроекта №5655, за счет вывода процесса застройки в прозрачную плоскость позволит ликвидировать преступно-коррупционные схемы и способствовать снижению цен на первичном рынке жилья в Украине. С таким заявлением в своем Facebook выступила 12 января Ассоциация специалистов по недвижимости Украины.

"По информации от застройщиков и девелоперов, сейчас на украинском строительном рынке существует много коррупционных схем, напрямую влияющих на цену квадратных метров. Так, например, одна из них создана еще при [сбежавшем после Революции достоинства в 2014 году экс-президенте Украины] Викторе Януковиче под названием "$5 вход, $5 выход". Представители строительной отрасли говорят, что доля расходов на взятки составляет от 10% до 20% сметной стоимости проекта строительства, а это немалые деньги. Следовательно, эта и другие коррупционные схемы заставляли застройщиков частично закладывать в цену жилья расходы на поборы. В свою очередь возможность получать необходимые документы с помощью автоматической системы, которая устраняет человеческий фактор и действует только в рамках закона, открывает для строительного рынка возможность не тратить средства на взятки и снизить цены на недвижимость", – объяснили в организации.

Риелторы в ассоциации убеждены, что реформа градостроительства откроет возможности для честного рынка и создаст более благоприятные условия для покупателей новостроек.

"Возможность работать прозрачно также будет способствовать более быстрому и качественному послевоенному восстановлению Украины", – подытожили авторы заявления.

https://www.facebook.com/ASNU.Ukraine/posts/pfbid034p88h3Azifu2CAsWnezCB2PRxXA34scjBjR1r7JJagPsMSyvsR8nBnBTM88NEP2Kl

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.

13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов. Документ находится на подписи у президента.

Согласно законопроекту №5655, вся документация будет проходить через электронный кабинет в Единой государственной электронной системе строительства. 

Теги: коррупция, недвижимость, цены, строительство, деньги, парламент, жилье, законопроект, взятка, реформа
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