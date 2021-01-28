В Boeing заявили о рекордном годовом убытке в истории компании

Выручка американской корпорации Boeing за год упала на 24% – до $58,2 млрд.

В ноябре 2020 года в США сняли запрет на использование самолетов Boeing 737 MAX Фото: EPA

Чистый убыток американской корпорации Boeing за 2020 год составил $11,94 млрд. Об этом сообщается в отчете компании, который опубликовали 27 января.

Выручка Boeing за год упала на 24% – до $58,2 млрд. В 2019-м она составляла $76,5 млрд, сообщается в отчете.

Финансовые проблемы корпорации связаны со снизившимся в период пандемии спросом на самолеты, а также с полуторагодичным запретом на полеты лайнера Boeing 737 MAX.

Гендиректор Boeing Дэвид Кэлхун заявил, что 2020 год был "исключительно сложным" для авиационной отрасли.

По информации The Wall Street Journal, в 2019 году убыток Boeing составил $636 млн. За 2020 год он увеличился и стал рекордным за всю историю компании.

Эксплуатация самолетов модели 737 МАХ началась в 2017 году. В марте 2019 года полеты и поставки этих самолетов приостановили по всему миру после двух авиакатастроф (в Индонезии и Эфиопии), в результате которых погибло 346 человек. Причиной крушения лайнеров стала ложная активация системы дополнения характеристик маневрирования MCAS.

Перед тем как остановить производство в январе, компания выпустила около 400 самолетов модели 737 МАХ, которые так и не смогла поставить заказчикам. Из-за ситуации с Boeing 737 MAX в корпорации заявили о миллионных убытках.

Компания подверглась критике за поспешное внедрение новой системы программного обеспечения, которая неоднократно опускала носы обоих разбившихся самолетов из-за ошибочных показаний датчика угла атаки. Она активировала функцию системы улучшения характеристик маневрирования (MCAS) во время взлета, что приводило к утрате контроля экипажем над самолетом.

Boeing заявил, что изменил программное обеспечение Boeing 737 МАХ, чтобы предотвратить возможное аэродинамическое сваливание. Новое программное обеспечение теперь требует ввода от двух датчиков для его активации и не отменяет управление пилотом, как это было раньше.

В ноябре 2020 года федеральное управление гражданской авиации США сняло запрет на использование самолетов Boeing 737 MAX. 27 января 2021 года агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) также одобрило возвращение в эксплуатацию модифицированной версии Boeing 737 MAX.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Международная организация гражданской авиации сообщала, что финансовые потери авиакомпаний в 2020 году составили $370 млрд из-за пандемии коронавируса, аэропорты и поставщики аэронавигационных услуг потеряли $115 млрд и $13 млрд соответственно.

По прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), который был опубликован 28 июля 2020 года, уровень авиаперевозок вернется на докризисный к 2024 году.