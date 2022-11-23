В "деле Павелко" следствие не может доказать убытки и прячет документы о платеже Коллине – юрист

Юрист напомнил, что дело, в котором вчера сообщение о подозрении было выписано президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко, три года расследовалось НАБУ.

"Спектр проведенных следственных мероприятий был очень широк и полон=, с точки зрения того, чтобы прийти к выводу о наличии или отсутствии в действиях руководства УАФ состава преступления. Результат всем известен. Руководитель САП публично его комментировал. Доказательств вины субъекта их подследственности, т.е. Андрея Павелко, установлено не было", – сказал он.

В сентябре 2021 года это дело из НАБУ было передано в Нацполицию и больше года пролежало там без движения, отметил Бугай. Только сейчас "вдруг" в нем появились доказательства вины руководства УАФ. Бугай объясняет это тем, что из материалов производства следователями и прокурорами сознательно были выпущены важные обстоятельства.

"За более чем год пребывания дела в полиции следователи ни разу не общались с представителями УАФ, даже не было дополнительного допроса или уточнений. В этом деле вообще не появилось ничего нового, а наоборот. Из материалов производства пока "выпущены", а точнее сказать, намеренно скрыты сверхважные обстоятельства и документы, снимающие любые подозрения с представителей УАФ. Речь, в частности, о платеже арабской компании S.D.T, который был и полностью опровергает обвинения в завышении цен или переплатах со стороны "ФФУ Продакшн", – отметил он.

Юрист объяснил, что компания S.D.T по письменной рекомендации представителя немецкого производителя "искусственной травы" Polytan предоставляла заводу УАФ по производству футбольного покрытия – "ФФУ Продакшн" – широкий спектр услуг.

"Переговоры с иностранными производителями оборудования, подписание договоров, приобретение и сопровождение поставок оборудования на сам завод в Киевской области. За эти услуги "ФФУ Продакшн" платила определенные средства в течение всего периода сотрудничества с S.D.T. В конце сотрудничества, после проведенного перерасчета оплаты услуг, "ФФУ Продакшн" выставила арабскому партнеру финансовую претензию о том, что сумма уплаченных средств превышала стоимость предоставленных услуг. В S.D.T тоже все посчитали и согласились с претензией заказчика. Поэтому в итоге мы говорим о том, что УАФ вернула эту переплату себе в полном объеме и потратила указанные средства на закрытие других своих неотложных нужд", – сказал адвокат.

Он подчеркнул, что факт "сокрытия" доказательств в производстве свидетельствует о совершении прокурором преступления – привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновного лица. По словам Бугая, деньги, переплаченные в пользу S.D.T., в УАФ направили на покрытие задолженности перед итальянским судьей Пьерлуиджи Коллиной. Договор о сотрудничестве с ним был заключен в 2012 году. Из-за долга Коллина подал иск против ФФУ (сейчас – УАФ) в суд в Швейцарии.

"Спор, в конце концов, удалось урегулировать, однако только после того, как те самые "переплаченные в пользу S.D.T. средства в УАФ направили на покрытие задолженности перед итальянским судьей. Расчет с Коллиной компания S.D.T. осуществила через собственного контрагента – Softex. И это является обычной мировой практикой, распространенной в корпоративном мире между частными юридическими лицами. Таким образом, среди прочего, УАФ еще и избежала дополнительных финансовых потерь, на продаже, а затем на покупке иностранной валюты", – объяснил юрист.

Адвокат добавил, что сам факт расхода возвращенных S.D.T. средств полностью опровергает утверждение следствия о якобы присвоении кем-то каких-либо сумм. Тем более что физически эти средства даже не заходили на счета ассоциации футбола.

Он также отметил, что в производстве отсутствует даже экспертиза, которая бы подтверждала нанесенный хоть кому-либо ущерб.

"В распоряжении УАФ есть выводы их международных аудиторов, которые подтверждают легальность всех финансовых операций и свидетельствуют об отсутствии убытков", – сказал Бугай.