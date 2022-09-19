РФ требует от УЕФА дисквалифицировать тренера сборной Украины Петракова за желание воевать против оккупантов

Российский футбольный союз (РФС) обратился к руководству УЕФА с письмом, в котором обвиняет Петракова в "дискриминации россиян и неспособности сохранять политический нейтралитет".
Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев в качестве доказательства вины Петракова процитировал комментарии, опубликованные в двух газетах – итальянской Corriere dello Sport и российской Sport Express.
В письме он обвиняет украинца в нарушении кодексов поведения из-за призывов запретить россиянам заниматься международным спортом и рассказал о желании вступить в ВСУ.
Последние комментарии были впервые сделаны Петраковым в апрельском интервью Guardian. Петраков тогда говорил, что вскоре после вторжения России он разговаривал с членом правительства Украины о присоединении к территориальной обороне. Ему сообщили, что его возраст и отсутствие военного опыта делают это неразумным.
"Я думал, если они [россияне] придут в Киев, я возьму в руки оружие и буду защищать свой город. Мне 64 года, но я чувствовал, что это нормально. Я думаю, что смогу убить двух или трех врагов", – цитирует интервью украинца The Guardian.
РФС утверждает, что комментарии Петракова нарушают кодексы ФИФА и УЕФА, запрещающие "любую дискриминацию в отношении страны" и направленные на продвижение футбола "в духе мира".
В Украинской ассоциации футбола, комментируя жалобу россиян, заявили следующее: "О какой дискриминации может идти речь по отношению к нации, сознательно совершающей геноцид против другой нации?"
Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) назначил Петракова и.о. главного тренера сборной Украины по футболу 17 августа 2021 года. Он сменил Андрея Шевченко.
Через три месяца, после того как сборная Украины вышла в плей-офф квалификации отбора на ЧМ 2022, исполком УАФ утвердил Петракова главным тренером.