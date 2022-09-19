РФ требует от УЕФА дисквалифицировать тренера сборной Украины Петракова за желание воевать против оккупантов

Петраков в интервью заявлял, что хочет присоединиться к территориальной обороне Фото: uaf.ua

Российский футбольный союз (РФС) обратился к руководству УЕФА с письмом, в котором обвиняет Петракова в "дискриминации россиян и неспособности сохранять политический нейтралитет".

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев в качестве доказательства вины Петракова процитировал комментарии, опубликованные в двух газетах – итальянской Corriere dello Sport и российской Sport Express.

В письме он обвиняет украинца в нарушении кодексов поведения из-за призывов запретить россиянам заниматься международным спортом и рассказал о желании вступить в ВСУ.

Последние комментарии были впервые сделаны Петраковым в апрельском интервью Guardian. Петраков тогда говорил, что вскоре после вторжения России он разговаривал с членом правительства Украины о присоединении к территориальной обороне. Ему сообщили, что его возраст и отсутствие военного опыта делают это неразумным.

"Я думал, если они [россияне] придут в Киев, я возьму в руки оружие и буду защищать свой город. Мне 64 года, но я чувствовал, что это нормально. Я думаю, что смогу убить двух или трех врагов", – цитирует интервью украинца The Guardian.

РФС утверждает, что комментарии Петракова нарушают кодексы ФИФА и УЕФА, запрещающие "любую дискриминацию в отношении страны" и направленные на продвижение футбола "в духе мира".

В Украинской ассоциации футбола, комментируя жалобу россиян, заявили следующее: "О какой дискриминации может идти речь по отношению к нации, сознательно совершающей геноцид против другой нации?"