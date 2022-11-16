Защитник Мариуполя Кубряк поблагодарил президента УАФ за помощь в особождении из российского плена

Дмитрий Кубряк (слева): В конце марта в Днепровском военном госпитале я познакомился с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко Фото: Дмитро Кубряк / Facebook

"Хочу посвятить эти слова благодарности человеку, без преувеличения, спасшему мою жизнь. Судьба улыбнулась мне, и в конце марта в Днепровском военном госпитале я познакомился с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко. Через несколько дней были полет в Мариуполь, работа в блокадном городе и попадание в российский плен. Находясь в ужасных условиях, в подавленном нравственном состоянии, под постоянным психологическим давлением российских военных, я каждый день мечтал о возвращении домой. Эту мечту помог осуществить Андрей Васильевич Павелко, который все время моего пребывания в плену прилагал максимум усилий для моего освобождения", – написал Кубряк.

Украинский защитник отметил, что Павелко был первым, с кем он пообщался по телефону на подконтрольной Украине территории.

"Никогда не перестану быть ему благодарным за участие в моем освобождении, а также моральную и профессиональную поддержку, которую каждый день продолжаю получать от президента УАФ Андрея Павелко и всей дружной семьи УАФ. Вместе к победе! Слава Украине!" – подытожил Кубряк.