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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Защитник Мариуполя Кубряк поблагодарил президента УАФ за помощь в особождении из российского плена

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Дмитрий Кубряк (слева): В конце марта в Днепровском военном госпитале я познакомился с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко
Дмитрий Кубряк (слева): В конце марта в Днепровском военном госпитале я познакомился с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко
Фото: Дмитро Кубряк / Facebook

Военный врач, нейрохирург, герой-защитник Мариуполя и одновременно рефери Украинской ассоциации футбола Дмитрий Кубряк 16 ноября на своей странице в Facebook рассказал, как был в плену у российских оккупантов и как был освобожден.

"Хочу посвятить эти слова благодарности человеку, без преувеличения, спасшему мою жизнь. Судьба улыбнулась мне, и в конце марта в Днепровском военном госпитале я познакомился с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко. Через несколько дней были полет в Мариуполь, работа в блокадном городе и попадание в российский плен. Находясь в ужасных условиях, в подавленном нравственном состоянии, под постоянным психологическим давлением российских военных, я каждый день мечтал о возвращении домой. Эту мечту помог осуществить Андрей Васильевич Павелко, который все время моего пребывания в плену прилагал максимум усилий для моего освобождения", – написал Кубряк.

Украинский защитник отметил, что Павелко был первым, с кем он пообщался по телефону на подконтрольной Украине территории.

"Никогда не перестану быть ему благодарным за участие в моем освобождении, а также моральную и профессиональную поддержку, которую каждый день продолжаю получать от президента УАФ Андрея Павелко и всей дружной семьи УАФ. Вместе к победе! Слава Украине!" – подытожил Кубряк.

https://www.facebook.com/kubryakd/posts/pfbid0D22defHzQrA2JzPs57Yhj8g4K9J2JrfsHzWiVmXTMojXQHRaFsuBAcHUq6BcyXrGl

Контекст:

Между Украиной и Россией проведено около 30 обменов пленными. Домой вернулись более 1 тыс. человек.

Самый крупный на сегодня обмен состоялся 21 сентября. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. России отдали кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Последний обмен состоялся 11 ноября, Украина вернула 45 человек.

Теги: Россия, Мариуполь, помощь, Андрей Павелко, пленные, УАФ
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