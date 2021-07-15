В Еврокомиссии заявили, что Украина получит второй транш макрофинансовой помощи после реформы судебной системы

"Сейчас очень важно продолжить эту реформу для дальнейшего укрепления верховенства закона. Это очень интенсивная дискуссия, которую мы ведем также в ЕС и наших государствах-членах. Теперь мы ежегодно публикуем отчеты о верховенстве права, в которых оцениваем, насколько верховенство права соблюдается во всех наших государствах-членах", – заявил европейский чиновник.

Шефчович указал, что реформа украинской судебной системы – это важная задача, потому что "речь идет о деятельности государства, общих ценностях и атмосфере в обществе".

"Очень важно видеть решимость руководства Украины реформировать судебную систему в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии. Мы также приветствуем приверженность президента [Украины Владимира] Зеленского бороться с интересами и влиянием олигархов в политической и экономической жизни Украины. Все эти шаги, о которых я говорил, действительно сделают Украину более сильной, устойчивой. Кроме того, это принесет другую поддержку через макрофинансовую помощь. В декабре прошлого года были предоставлены €600 млн, и я думаю, что, когда все эти шаги, о которых я упомянул, будут выполнены, сразу после этого будет предоставлен второй транш", – добавил он.

Вице-президент Еврокомиссии сказал, что Украина за последние три десятилетия добилась впечатляющих достижений на фоне агрессии России и аннексии Крыма.

"ЕС всегда был на вашей стороне. Если вы посмотрите на макрофинансовую помощь в размере €16 млрд, я думаю, что это самая большая помощь, которую получила Украина. И мы готовы продолжать эти усилия. Если вы посмотрите на то, чего вы достигли за последние годы, становится совершенно ясно, что вы добились значительного прогресса в реформировании медиасферы, государственного управления, борьбы с коррупцией, макроэкономической стабилизации", – заключил Шефчович.