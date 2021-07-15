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В Еврокомиссии заявили, что Украина получит второй транш макрофинансовой помощи после реформы судебной системы

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Шефчович назвал реформирование судебной системы Украины важной задачей
Шефчович назвал реформирование судебной системы Украины важной задачей
Фото: ЕРА

Украина получит второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза после того, как Киев выполнит шаги по укреплению верховенства закона и реформированию судебной системы. Об этом сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" 15 июля вице-президент Европейской комиссии по вопросам межинституциональных отношений Марош Шефчович.

"Сейчас очень важно продолжить эту реформу для дальнейшего укрепления верховенства закона. Это очень интенсивная дискуссия, которую мы ведем также в ЕС и наших государствах-членах. Теперь мы ежегодно публикуем отчеты о верховенстве права, в которых оцениваем, насколько верховенство права соблюдается во всех наших государствах-членах", – заявил европейский чиновник.

Шефчович указал, что реформа украинской судебной системы – это важная задача, потому что "речь идет о деятельности государства, общих ценностях и атмосфере в обществе".

"Очень важно видеть решимость руководства Украины реформировать судебную систему в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии. Мы также приветствуем приверженность президента [Украины Владимира] Зеленского бороться с интересами и влиянием олигархов в политической и экономической жизни Украины. Все эти шаги, о которых я говорил, действительно сделают Украину более сильной, устойчивой. Кроме того, это принесет другую поддержку через макрофинансовую помощь. В декабре прошлого года были предоставлены €600 млн, и я думаю, что, когда все эти шаги, о которых я упомянул, будут выполнены, сразу после этого будет предоставлен второй транш", – добавил он.

Вице-президент Еврокомиссии сказал, что Украина за последние три десятилетия добилась впечатляющих достижений на фоне агрессии России и аннексии Крыма.

"ЕС всегда был на вашей стороне. Если вы посмотрите на макрофинансовую помощь в размере 16 млрд, я думаю, что это самая большая помощь, которую получила Украина. И мы готовы продолжать эти усилия. Если вы посмотрите на то, чего вы достигли за последние годы, становится совершенно ясно, что вы добились значительного прогресса в реформировании медиасферы, государственного управления, борьбы с коррупцией, макроэкономической стабилизации", – заключил Шефчович.

Контекст:

В декабре Европейская комиссия от имени Европейского союза выделила Украине €600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи по борьбе с COVID-19. Это первый транш из запланированных €1,2 млрд финансовой помощи.

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия (ВСП). Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Пакет "судебных" законопроектов Зеленский подал в Раду 15 февраля 2021 года. 13 июля Верховная Рада поддержала с предложениями президента ранее ветированный законопроект №3711-д о возобновлении работы ВККС.

14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5068 о создании этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия (ВСП) и службы дисциплинарных инспекторов.

Евросоюз и США приветствовали принятие законопроектов о реформировании ВСП и восстановлении Высшей квалификационной комиссии судей.

Теги: коррупция, Еврокомиссия, реформы, судебная реформа, Марош Шефчович, Владимир Зеленский, олигархи, Евросоюз
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