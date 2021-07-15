В Еврокомиссии заявили, что Украина получит второй транш макрофинансовой помощи после реформы судебной системы

"Сейчас очень важно продолжить эту реформу для дальнейшего укрепления верховенства закона. Это очень интенсивная дискуссия, которую мы ведем также в ЕС и наших государствах-членах. Теперь мы ежегодно публикуем отчеты о верховенстве права, в которых оцениваем, насколько верховенство права соблюдается во всех наших государствах-членах", – заявил европейский чиновник.
Шефчович указал, что реформа украинской судебной системы – это важная задача, потому что "речь идет о деятельности государства, общих ценностях и атмосфере в обществе".
"Очень важно видеть решимость руководства Украины реформировать судебную систему в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии. Мы также приветствуем приверженность президента [Украины Владимира] Зеленского бороться с интересами и влиянием олигархов в политической и экономической жизни Украины. Все эти шаги, о которых я говорил, действительно сделают Украину более сильной, устойчивой. Кроме того, это принесет другую поддержку через макрофинансовую помощь. В декабре прошлого года были предоставлены €600 млн, и я думаю, что, когда все эти шаги, о которых я упомянул, будут выполнены, сразу после этого будет предоставлен второй транш", – добавил он.
Вице-президент Еврокомиссии сказал, что Украина за последние три десятилетия добилась впечатляющих достижений на фоне агрессии России и аннексии Крыма.
"ЕС всегда был на вашей стороне. Если вы посмотрите на макрофинансовую помощь в размере €16 млрд, я думаю, что это самая большая помощь, которую получила Украина. И мы готовы продолжать эти усилия. Если вы посмотрите на то, чего вы достигли за последние годы, становится совершенно ясно, что вы добились значительного прогресса в реформировании медиасферы, государственного управления, борьбы с коррупцией, макроэкономической стабилизации", – заключил Шефчович.
В декабре Европейская комиссия от имени Европейского союза выделила Украине €600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи по борьбе с COVID-19. Это первый транш из запланированных €1,2 млрд финансовой помощи.
В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.
В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия (ВСП). Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.
Пакет "судебных" законопроектов Зеленский подал в Раду 15 февраля 2021 года. 13 июля Верховная Рада поддержала с предложениями президента ранее ветированный законопроект №3711-д о возобновлении работы ВККС.
14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5068 о создании этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия (ВСП) и службы дисциплинарных инспекторов.
Евросоюз и США приветствовали принятие законопроектов о реформировании ВСП и восстановлении Высшей квалификационной комиссии судей.