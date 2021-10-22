В Киеве разоблачили теневую схему денежных переводов в оккупированный Крым – СБУ

"Офис" находился в Киеве, а главная специализация – теневой перевод средств с/на временно оккупированную территорию АР Крым. Через руки злоумышленников прошли миллионы долларов США", – говорится в сообщении.

По данным следствия, организаторами схемы была группа лиц из Киева и Крыма. Они использовали запрещенные в Украине платежные системы (WebMoney, Qiwi, "Мир") и криптовалюты, что позволяло избегать налогообложения, переводить средства анонимно и оставаться вне мониторинга соответствующих учреждений.

Как отметили в спецслужбе, подозреваемые обошли украинское законодательство, а чтобы перевести "виртуальные" деньги в наличные, конвертировали их сначала в биткоины. Наличные выдавались в "офисах" фигурантов в Киеве и временно оккупированном Севастополе.

В ходе обыска, проведенного в киевском "офисе" подозреваемых, правоохранители изъяли более $750 тыс., почти €650 тыс. и "значительные средства" в гривне. На изъятые деньги Шевченковский районный суд Киева наложил арест.