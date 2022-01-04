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В налоговой рассказали, какие предприятия в Украине будут проверять в 2022 году

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Всего в 2022 году ГНС проверит 6,8 тыс. предприятий
Всего в 2022 году ГНС проверит 6,8 тыс. предприятий
Фото: depositphotos.com

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) обнародовала список проверок на 2022 год, согласно которому в этом году будут проверены 6756 компаний, среди них – до 1703 физических лиц – предпринимателей. Об этом 4 января сообщает в Telegram сервис мониторинга регистрационных данных компаний "Oпендатабот".

В опубликованном ГНС плане-графике указан перечень факторов, которые могут привлечь внимание налоговой и стать основанием для проверки.

Проверить могут компании:

  • у которых уровень уплаты налога на прибыль ниже на 50%, чем в среднем по отрасли;
  • имеющие отношения с контрагентами, которые находятся в розыске или ликвидированы (если сумма сделок более 5% от всего объема сделок, но не менее 100 тыс. грн);
  • о которых есть информация об уклонении от налогообложения;
  • с признаками фиктивности;
  • регистрация которых отменена в судебном порядке;
  • относительно которых установлен факт непредставления налоговой отчетности в течение двух налоговых (отчетных) периодов;
  • находящиеся в розыске;
  • признанные банкротами.

Контекст:

В марте 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины для защиты малого и крупного бизнеса от негативных последствий в связи с неиспользованием экономического потенциала из-за пандемии. С весны 2020 года большинство налоговых проверок не проводились из-за моратория.

В начале февраля 2021 года Кабмин разрешил возобновить налоговые проверки

В декабре глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что политсила, которую он представляет, в первом квартале 2022 года намерена анонсировать большую налоговую реформу.

"Если ты платишь налоги, то у тебя есть "гринпас", и к тебе вообще никто не имеет права подходить и проверять твой бизнес. Не платишь налоги – у тебя, соответственно, много проблем, твой бизнес проверяют", – объяснил Арахамия суть реформы.

Также он опроверг заявление министра финансов Сергея Марченко в интервью НВ о проверках доходов физлиц после окончания налоговой амнистии. Марченко заявлял, что с 1 сентября 2022 года в случае, если человек сделает крупную покупку, не задекларировав доходы и не пройдя амнистию, налоговая "автоматически" будет проверять все доходы и налоги этого гражданина начиная с 1995 года.

Теги: налоги, предприниматели, финансы, Opendatabot, проверки, Государственная налоговая служба Украины, налоговая реформа, налоговая декларация
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