В налоговой рассказали, какие предприятия в Украине будут проверять в 2022 году

В опубликованном ГНС плане-графике указан перечень факторов, которые могут привлечь внимание налоговой и стать основанием для проверки.

Проверить могут компании:

Контекст:

В марте 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины для защиты малого и крупного бизнеса от негативных последствий в связи с неиспользованием экономического потенциала из-за пандемии. С весны 2020 года большинство налоговых проверок не проводились из-за моратория.

В начале февраля 2021 года Кабмин разрешил возобновить налоговые проверки.

В декабре глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что политсила, которую он представляет, в первом квартале 2022 года намерена анонсировать большую налоговую реформу.

"Если ты платишь налоги, то у тебя есть "гринпас", и к тебе вообще никто не имеет права подходить и проверять твой бизнес. Не платишь налоги – у тебя, соответственно, много проблем, твой бизнес проверяют", – объяснил Арахамия суть реформы.

Также он опроверг заявление министра финансов Сергея Марченко в интервью НВ о проверках доходов физлиц после окончания налоговой амнистии. Марченко заявлял, что с 1 сентября 2022 года в случае, если человек сделает крупную покупку, не задекларировав доходы и не пройдя амнистию, налоговая "автоматически" будет проверять все доходы и налоги этого гражданина начиная с 1995 года.