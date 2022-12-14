В Украине начал работу Фонд восстановления хлебной отрасли

"Основная цель фонда – восстановление поврежденных производственных линий и закупка сырья для производства. Главным критерием получения поддержки фонда является потенциальный долгосрочный вклад предприятия хлебобулочной и кондитерской отрасли в устойчивое развитие Украины: сохранение традиций, защита окружающей среды, использование локального сырья. Важным критерием также является инвестирование собственных средств предприятия в восстановление, что позволяет иметь синергию и долгосрочный эффект от финансовой поддержки фонда", – сказано в сообщении.

В компании отметили, что сообщат о помощи фонда и критериях отбора всем украинским предприятиями отрасли, чтобы каждое из них могло подать заявку.

"В компании "Пуратос Украина" отмечают, что осознают особую важность пищевой отрасли для физического выживания людей и сохранения цивилизационных, культурных, гуманистических ценностей, таких как уверенность в завтрашнем дне и стабильное развитие. Именно поэтому там стремятся как можно быстрее восстановить разрушенные пищевые предприятия, а также приглашают к сотрудничеству с Фондом восстановления хлебной отрасли международные благотворительные организации, компании пищевой отрасли и смежных отраслей по всему миру, международные отраслевые ассоциации, частные компании и неравнодушных людей", – пишет агентство.

В фонде заявили, что берут на себя обязательства регулярно публиковать отчеты о реализованных проектах, а также проходить ежегодный независимый аудит и публиковать отчеты о нем в СМИ.