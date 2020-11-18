ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Василенко: Законопроект о почтовой связи не приблизит нас к европейским традициям честной и своевременной доставки корреспонденции

По мнению профессора Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Никиты Василенко, законопроект "О почтовой связи" противоречит Соглашению об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Василенко: Проект закона предусматривает сплошную монополизацию почтовых услуг
Василенко: Проект закона предусматривает сплошную монополизацию почтовых услуг
Скриншот: НАШ / YouTube

Профессор Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Никита Василенко в Facebook 16 ноября раскритиковал законопроект №4353 "О почтовой связи".

"Автор не иронизирует. Есть почта российская, есть почта белорусская, есть казахстанская. Скоро "Укрпошта" будет иметь новое название – "Почта по-смелянски". Дело в том, что в новом проекте закона о почтовой связи №4353 предусмотрены все "нововведения", которые де-факто практикуются в трех вышеуказанных странах. Но, разумеется, с учетом украинской специфики почтовых отправлений, которая предусматривает (это прекрасно известно всем журналистам, которые ежедневно пользуются услугами почты): неритмичность работы; неответственность за доставку вовремя почтовых переводов, посылок, писем. Наконец, просто отсутствие почтовых работников и закрытие почтовых отделений по всей Украине. На этом фоне – фантастические зарплаты самого директора "Укрпошти" Игоря Смелянского и приближенных к нему клевретов", – написал он.

Василенко напомнил, что в феврале Смелянский в эфире канала "Украина 24" заявлял: "Моя зарплата привязана к зарплате почтальона, так это 200 раз минимальная зарплата... 836 тысяч гривен в месяц".

"Теперь можем с уверенностью констатировать, что зарплата господина Игоря возрастет еще больше, при условии, конечно, что будет принят новый закон о почтовой связи, который одним махом перекроет достижения тоталитарных стран, но никак не приблизит нас к европейским традициям честной и своевременной доставки нашей корреспонденции к потенциальным адресатам. Проект закона предусматривает сплошную монополизацию почтовых услуг, что приведет к неизбежному увольнению десятков тысяч граждан Украины, работавших в частных компаниях, которые эти услуги предоставляют более прагматично, вовремя и вежливо", – заявил Василенко.

Он отметил, что над законопроектом работали нардепы от "Слуги народа" Николай Тищенко и Галина Третьякова.

"Какое им дело до плебса, который останется без средств; какое им дело до сотен тысяч украинцев, чьи посылки и переводы потеряются и не дойдут до адресатов вовремя, а то и просто потеряются по дороге?" – написал он.

Василенко подчеркнул, что по словам экспертов, проект закона противоречит Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, где, в частности, речь идет о предотвращении монополистической практики в секторе почтовых и курьерских услуг.

"То есть проект закона предусматривает монополизацию почтовых услуг и одновременно фактически сводит на нет их и без того низкое качество, одновременно повышая коррупционные риски. Открытым издевательством звучит фраза из "Прогноза" о перспективах этого закона в случае его принятия: "обеспечить предоставление всем пользователям на всей территории Украины свободного доступа к сети почтовой связи" и "обеспечение непрерывности оказания услуг почтовой связи, за исключением случаев форс-мажора". Что это означает на практике, нетрудно объяснить. Цены при монополии почтовых услуг достигнут космических высот, и пенсионеру отправить посылку или простое письмо-поздравление будет стоить дороже, чем сходить в аптеку", – написал он.

https://www.facebook.com/nikita.vasilenko.5/posts/3439059309521954

Законопроект №4353 был зарегистрирован 10 ноября. Как указано в пояснительной записке, проект закона предусматривает, что "универсальные услуги почтовой связи предоставляются оператором почтовой связи, который определяется Кабинетом Министров Украины".

"Проект закона определяет полномочия национального регулятора устанавливать предельные цены (тарифы) на пересылку простых и заказных писем массой до 50 граммов и почтовых карточек", – говорится в документе.

Также в нем предусмотрена ответственность клиентов за нанесение ущерба почтовым операторам.

Теги: Верховная Рада, почта, законопроект, Укрпошта, Никита Василенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Гринт попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как завел страницу в Instagram
Гринт попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как завел страницу в Instagram
"Давайте помогать вместе". Каменских стала амбассадором "Таблеточек"
"Давайте помогать вместе". Каменских стала амбассадором "Таблеточек"
"Буденовец Катя в бане". 63-летняя Рождественская показала обнаженку
"Буденовец Катя в бане". 63-летняя Рождественская показала обнаженку
Винник и Фреймут возвращаются в "Танцы со звездами"
Винник и Фреймут возвращаются в "Танцы со звездами"
Премьера украинского мультфильма "Гулливер возвращается" перенесена на 2021 год
Премьера украинского мультфильма "Гулливер возвращается" перенесена на 2021 год
Жена Dzidzio – певица Slavia рассказала, как могут зарабатывать артисты во время карантина
Жена Dzidzio – певица Slavia рассказала, как могут зарабатывать артисты во время карантина
Винокур назвал странным поведение властей по отношению к артистам в условиях карантина
Винокур назвал странным поведение властей по отношению к артистам в условиях карантина
"Какой же волшебной была ночь". Зета-Джонс и Дуглас отмечают 20-летие семейной жизни
"Какой же волшебной была ночь". Зета-Джонс и Дуглас отмечают 20-летие семейной жизни
  Седокова назвала основные источники своих доходов
  Седокова назвала основные источники своих доходов
С тортом и собаками. Скорсезе поделился праздничными снимками
С тортом и собаками. Скорсезе поделился праздничными снимками
Ефросинина озвучила объем талии
Ефросинина озвучила объем талии
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
Onuka назвала главное преимущество публичности
Onuka назвала главное преимущество публичности
Как приготовить гуакамоле. Ребрик поделилась рецептом мексиканского соуса, богатого витаминами
Как приготовить гуакамоле. Ребрик поделилась рецептом мексиканского соуса, богатого витаминами
"Хорош попец", "So sexy". В сети обсуждают дефиле Остапчука в мини-платье. Видео
"Хорош попец", "So sexy". В сети обсуждают дефиле Остапчука в мини-платье. Видео
Самым сексуальным мужчиной 2020 года по версии People стал Майкл Б. Джордан
Самым сексуальным мужчиной 2020 года по версии People стал Майкл Б. Джордан
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
"Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
  "Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
"Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS