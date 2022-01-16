Врио главы АРМА заявил, что вина топ-руководителей агентства в коррупции еще не доказана в суде

Жоравович управляет АРМА в статусе врио и участвует в конкурсе на эту должность Фото: glavcom.ua

Жоравович ответил на вопрос издания, почему начальника одного из управлений АРМА, главу отдела мониторинга эффективности менеджмента активов ведомства Вахтанга Бочоришвили не привлекли к ответственности после раскрытия схемы исчезновения крупной суммы со счетов Агентства. Он заявил, что оснований для увольнения нет.

"В соответствии с прецедентной практикой Европейского суда по правам человека, субъектом посягательства на нарушение принципа презумпции невиновности могут быть не только суды, но и другие должностные лица и учреждения государственной власти. В частности, по делу Allenet de Ribemont v. France Суд констатировал нарушение пункта 2 статьи 6 Конвенции в случае, когда во время пресс-конференции представитель от правительства и должностные лица полиции, которым было поручено проводить расследование, назвали подозреваемого виновным еще до того, как было возбуждено уголовное дело против указанного лица", – отметил Жоравович.

Mind отмечает, что согласно статье 65 закона Украины "О государственной службе" дисциплинарный проступок – это принятие госслужащим необоснованного решения, повлекшего причинение вреда. Журналисты подчеркнули, что Жоравович за пять месяцев своего руководства не открыл ни одного дисциплинарного производства и не привлек никого к ответственности.

"То есть не сделал ничего, чтобы установить виновных в растрате имущества, степень вины каждого. При этом и.о. главы АРМА не ответил, почему он назначил отстраненного судом от должности руководителя управления менеджмента активов Вахтанга Бочоришвили на должность начальника отдела договорной работы АРМА. Без ответа оставил он и другие вопросы", – сообщили авторы материала и добавили, что сейчас в конкурсе на замещение должности главы АРМА принимает участие 12 кандидатов и Дмитрий Жоравович – один из них.