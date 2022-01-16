Врио главы АРМА заявил, что вина топ-руководителей агентства в коррупции еще не доказана в суде

Жоравович ответил на вопрос издания, почему начальника одного из управлений АРМА, главу отдела мониторинга эффективности менеджмента активов ведомства Вахтанга Бочоришвили не привлекли к ответственности после раскрытия схемы исчезновения крупной суммы со счетов Агентства. Он заявил, что оснований для увольнения нет.
"В соответствии с прецедентной практикой Европейского суда по правам человека, субъектом посягательства на нарушение принципа презумпции невиновности могут быть не только суды, но и другие должностные лица и учреждения государственной власти. В частности, по делу Allenet de Ribemont v. France Суд констатировал нарушение пункта 2 статьи 6 Конвенции в случае, когда во время пресс-конференции представитель от правительства и должностные лица полиции, которым было поручено проводить расследование, назвали подозреваемого виновным еще до того, как было возбуждено уголовное дело против указанного лица", – отметил Жоравович.
Mind отмечает, что согласно статье 65 закона Украины "О государственной службе" дисциплинарный проступок – это принятие госслужащим необоснованного решения, повлекшего причинение вреда. Журналисты подчеркнули, что Жоравович за пять месяцев своего руководства не открыл ни одного дисциплинарного производства и не привлек никого к ответственности.
"То есть не сделал ничего, чтобы установить виновных в растрате имущества, степень вины каждого. При этом и.о. главы АРМА не ответил, почему он назначил отстраненного судом от должности руководителя управления менеджмента активов Вахтанга Бочоришвили на должность начальника отдела договорной работы АРМА. Без ответа оставил он и другие вопросы", – сообщили авторы материала и добавили, что сейчас в конкурсе на замещение должности главы АРМА принимает участие 12 кандидатов и Дмитрий Жоравович – один из них.
1 апреля 2021 года АРМА сообщило, что в помещении центрального аппарата агентства и дома у нескольких сотрудников проходят обыски. Обыски проводили у тогдашнего и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, его заместителя Владимира Павленко и Бочоришвили.
Впоследствии правоохранители пояснили, что следователи Госбюро совместно с Офисом генпрокурора, Нацполицией и СБУ провели более 50 обысков в рамках расследования дела о незаконном завладении более $400 тыс. Эти деньги были на хранении в АРМА и, по данным следствия, переведены работниками агентства на счета третьих лиц.
В рамках производства о подозрении сообщили шести лицам – по уголовным преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 28 (преступление, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере), ч. 4 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.
В расследованиях "СтопКора" и "Украинской правды" в феврале сообщалось, что деньги арестовали в июне 2020 года в рамках дела об убийстве. Арестованное имущество передали в управление АРМА. В декабре 2020 года Игорь Король, 24-летний уроженец Венгрии, зарегистрированный в Киеве, обратился в агентство за деньгами – сослался на решение суда, который отменил арест и определил его владельцем средств. АРМА перечислило средства Королю. Однако впоследствии оказалось, что суд якобы не выносил решение, на которое тот сослался.