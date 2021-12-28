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ДЕНЬГИ

Следователь Нацполиции Медведева и прокурор Геворкян способствовали краже $400 тыс. со счетов АРМА – СМИ

Прокурор Евгений Калинин вопреки решению апелляционного суда не дал указание следователям, чтобы те вернули средства из АРМА, отмечает Mind
Прокурор Евгений Калинин вопреки решению апелляционного суда не дал указание следователям, чтобы те вернули средства из АРМА, отмечает Mind
Фото: 24tv.ua

Издание Mind в статье "Время vs деньги: как НАБУ и полиция расследуют дело о похищении $400 тыс. со счетов АРМА" от 28 декабря утверждает, что если бы прокуроры и следователь выполнили решение суда, то деньги, которые были в управлении Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), не были бы похищены.

"Громкая история о присвоении $400 тыс., пропавших с помощью махинаций со счетов Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), все еще расследуется. Распутать эту схему взялись параллельно два правоохранительных органа – Национальное антикоррупционное бюро Украины и Национальная полиция. НАБУ анонсировало завершение следственных действий 27 декабря этого года, но перенесло конечный срок на 22 февраля 2022 года. Каждое из ведомств отстаивает кардинально разные версии, но сейчас уже стало очевидным: вскоре дело должно оказаться в суде. Еще более неоднозначной эту ситуацию делает то, что опосредованными соучастниками преступления являются сами правоохранители. А конкретнее – прокуроры и следователи НПУ", – сказано в статье. 

Авторы отметили, что по версии следователей НАБУ, процесс подготовки длился около пяти месяцев – с момента, когда эта сумма была арестована и перечислена на депозитный счет АРМА в "Сбербанке". На протяжении всего этого времени Сергей Кисилев тщетно пытался доказать следствию и прокуратуре, что деньги из его банковского ящика не имеют никакого отношения к преступлению, совершенному в 2012 году.

Адвокат Кисилева Игорь Орлов сообщил, что эти деньги его клиент вместе с партнером планировал потратить на инвестиционный проект строительства в Виннице, но документы, подтверждающие это, следствие не удовлетворили.

"Ходатайство о наложении ареста подала Наталья Медведева – старший следователь Главного следственного управления Национальной полиции. Владельца средств об этом ходатайстве никто не предупреждал, поэтому добиться снятия ареста владелец средств попытался через суд, – отметили авторы материала. – Дело рассматривалось Печерским районным судом Киева. Всего через три недели после наложения ареста он принял решение об отмене ареста средств. После этого АРМА, согласно ч. 3 ст. 20 специального закона, должно в течение трех рабочих дней вернуть эти денежные средства законному владельцу. Но не торопилось этого делать. Категорически против возврата средств выступала и следователь НПУ Наталья Медведева. Но ключевую роль в этой ситуации сыграла прокуратура". 

Прокурор Офиса генпрокурора Ашот Геворкян обратился к следственному судье Печерского районного суда города Киева Сергею Вовку, который повторно наложил арест на купюры, которые уже находились в банковской системе, в то время как реальные деньги были на счетах в электронном виде.

Собственник подал заявление в Киевский апелляционный суд с требованием отменить незаконное, по его мнению, определение суда, но прокурор трижды не являлся на судебные заседания, а когда в конце октября пришел в суд – там упразднили, как пишет Mind, право управления АРМА изъятыми из сейфа $400 950, оставив в силе только арест этих денег.

"Простыми словами: суд постановил, чтобы средства Кисилева переместились со счетов АРМА в сейф следователя Медведевой. Но процессуальный руководитель – прокурор Евгений Калинин – вопреки решению апелляционного суда так и не дал указание следователям, чтобы те вернули средства из АРМА. Чем нарушил целый ряд статей Уголовного процессуального кодекса. В частности, ч. 1 ст. 175 УПК, в которой говорится, что определение об аресте имущества выполняется следователем, прокурором", – отмечают журналисты.

По их оценке, если бы прокуроры Геворкян и Калинин, а также следователь Медведева выполнили решение суда, то деньги не были бы похищены. Медведева комментировать свои действия журналистам отказалась.

Контекст:

И.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, его заместителя Владимира Павленко и начальника одного из управлений АРМА, вероятно, главу отдела мониторинга эффективности менеджмента активов ведомства Вахтанга Бочоришвили в конце июля этого года отправили под домашний арест, Высший антикоррупционный суд отстранил их от должностей по делу о присвоении $400 тыс. Деньги принадлежали киевскому бизнесмену Сергею Киселеву, отмечает "Главком".

1 апреля АРМА сообщало, что в помещении центрального аппарата агентства и дома у нескольких сотрудников проходили обыски. Обыски проводили у Сигидина, Павленко и Бочоришвили. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники агентства предоставили все запрашиваемые документы и необходимую информацию.

Впоследствии правоохранители пояснили, что следователи Госбюро совместно с Офисом генпрокурора, Нацполицией и СБУ провели более 50 обысков в рамках расследования дела о незаконном завладении более $400 тыс. Эти деньги были на хранении в АРМА и, по данным следствия, переведены работниками агентства на счета третьих лиц.

В рамках производства о подозрении сообщили шести лицам. По информации СМИ, кроме Сигидина, Павленко и Бочоришвили, как подозреваемые в деле фигурируют адвокаты Денис Сердюк и Оксана Серокурова и частное лицо Игорь Король (УНН называет его подставным лицом в схеме).

Кабинет Министров Украины 4 августа назначил временного главу АРМА, им стал Дмитрий Жоравович, который ранее занимал должность главы северо-восточного межрегионального территориального управления АРМА.

Теги: прокуратура, полиция, похищение, антикоррупционное бюро, правоохранители, расследование, апелляционный суд, НАБУ, Национальная полиция, подозрение, уголовное производство, НПУ, Нацполиция, АРМА, суд, Офис генпрокурора, прокурор
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