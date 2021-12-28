Следователь Нацполиции Медведева и прокурор Геворкян способствовали краже $400 тыс. со счетов АРМА – СМИ

"Громкая история о присвоении $400 тыс., пропавших с помощью махинаций со счетов Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), все еще расследуется. Распутать эту схему взялись параллельно два правоохранительных органа – Национальное антикоррупционное бюро Украины и Национальная полиция. НАБУ анонсировало завершение следственных действий 27 декабря этого года, но перенесло конечный срок на 22 февраля 2022 года. Каждое из ведомств отстаивает кардинально разные версии, но сейчас уже стало очевидным: вскоре дело должно оказаться в суде. Еще более неоднозначной эту ситуацию делает то, что опосредованными соучастниками преступления являются сами правоохранители. А конкретнее – прокуроры и следователи НПУ", – сказано в статье.

Авторы отметили, что по версии следователей НАБУ, процесс подготовки длился около пяти месяцев – с момента, когда эта сумма была арестована и перечислена на депозитный счет АРМА в "Сбербанке". На протяжении всего этого времени Сергей Кисилев тщетно пытался доказать следствию и прокуратуре, что деньги из его банковского ящика не имеют никакого отношения к преступлению, совершенному в 2012 году.

Адвокат Кисилева Игорь Орлов сообщил, что эти деньги его клиент вместе с партнером планировал потратить на инвестиционный проект строительства в Виннице, но документы, подтверждающие это, следствие не удовлетворили.

"Ходатайство о наложении ареста подала Наталья Медведева – старший следователь Главного следственного управления Национальной полиции. Владельца средств об этом ходатайстве никто не предупреждал, поэтому добиться снятия ареста владелец средств попытался через суд, – отметили авторы материала. – Дело рассматривалось Печерским районным судом Киева. Всего через три недели после наложения ареста он принял решение об отмене ареста средств. После этого АРМА, согласно ч. 3 ст. 20 специального закона, должно в течение трех рабочих дней вернуть эти денежные средства законному владельцу. Но не торопилось этого делать. Категорически против возврата средств выступала и следователь НПУ Наталья Медведева. Но ключевую роль в этой ситуации сыграла прокуратура".

Прокурор Офиса генпрокурора Ашот Геворкян обратился к следственному судье Печерского районного суда города Киева Сергею Вовку, который повторно наложил арест на купюры, которые уже находились в банковской системе, в то время как реальные деньги были на счетах в электронном виде.

Собственник подал заявление в Киевский апелляционный суд с требованием отменить незаконное, по его мнению, определение суда, но прокурор трижды не являлся на судебные заседания, а когда в конце октября пришел в суд – там упразднили, как пишет Mind, право управления АРМА изъятыми из сейфа $400 950, оставив в силе только арест этих денег.

"Простыми словами: суд постановил, чтобы средства Кисилева переместились со счетов АРМА в сейф следователя Медведевой. Но процессуальный руководитель – прокурор Евгений Калинин – вопреки решению апелляционного суда так и не дал указание следователям, чтобы те вернули средства из АРМА. Чем нарушил целый ряд статей Уголовного процессуального кодекса. В частности, ч. 1 ст. 175 УПК, в которой говорится, что определение об аресте имущества выполняется следователем, прокурором", – отмечают журналисты.

По их оценке, если бы прокуроры Геворкян и Калинин, а также следователь Медведева выполнили решение суда, то деньги не были бы похищены. Медведева комментировать свои действия журналистам отказалась.