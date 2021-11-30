ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

У конкурсной комиссии не возникло вопросов к отстраненному замглавы АРМА Павленко, который подал документы на должность руководителя – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кабинет Министров Украины 4 августа назначил временного главу АРМА, сейчас продолжается конкурс на должность руководителя
Кабинет Министров Украины 4 августа назначил временного главу АРМА, сейчас продолжается конкурс на должность руководителя
Фото: censor.net

Комиссия, которая рассматривает кандидатуры на пост главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), допустила к конкурсу заместителя председателя АРМА Владимира Павленко, об этом 30 ноября со ссылкой на трансляцию заседания комиссии от 26 ноября сообщает сайт "Главком". Журналисты напомнили, что Высший антикоррупционный суд отстранил Павленко от должности.

На заседании комиссия среди прочего рассматривала результаты проверки, которая изучала соответствие поданных кандидатами документов требованиям закона Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений".

"Главком" отмечает, что в конкурсе на замещение должности главы АРМА принимает участие 12 человек, пятеро из них – бывшие или нынешние сотрудники ведомства или общественного совета при АРМА.

"Рабочая группа посмотрела все предоставленные кандидатами документы. К сожалению, на сегодняшний день мы не готовы к окончательному решению по некоторым кандидатам. Возникли вопросы о наличии соответствующего стажа руководителей", – цитирует портал члена конкурсной комиссии Сергея Вернидуба, который также предложил обратиться в Кабинет Министров и Пенсионный фонд за разъяснениями и подтверждениями.

Вернидуб добавил: "Мы доверяем всем участвующим в конкурсе кандидатам".

"Вопросов по кандидатуре Владимира Павленко относительно его статуса подозреваемого ни у одного члена комиссии не возникло, – подчеркнул "Главком". – В комиссию по отбору кандидата на должность главы АРМА входят восемь человек: советник генпрокурора Зараб Адеишвили, глава адвокатского объединения "Вернидуб и партнеры" Сергей Вернидуб, управляющий партнер адвокатского объединения "Конвента Лигал" Михаил Иваненко, советник ДК "Укроборонпром" Юрий Кискин, советник министра юстиции Иван Лищина, партнер вашингтонского офиса компании "Baker&McKenzie LLP" Томас Файерстоун, декан юридического факультета Национального университета биоресурсов и природопользования Елена Яра и главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов".

Контекст:

И.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, его заместителя Владимира Павленко и начальника одного из управлений АРМА, вероятно, главу отдела мониторинга эффективности менеджмента активов ведомства Вахтанга Бочоришвили в конце июля этого года отправили под домашний арест, Высший антикоррупционный суд отстранил их от должностей по делу о присвоении $400 тыс. Деньги принадлежали киевскому бизнесмену Сергею Киселеву, отмечает "Главком".

1 апреля АРМА сообщало, что в помещении центрального аппарата агентства и дома у нескольких сотрудников проходили обыски. Обыски проводили у Сигидина, Павленко и Бочоришвили. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники агентства предоставили все запрашиваемые документы и необходимую информацию.

Впоследствии правоохранители пояснили, что следователи Госбюро совместно с Офисом генпрокурора, Нацполицией и СБУ провели более 50 обысков в рамках расследования дела о незаконном завладении более $400 тыс. Эти деньги были на хранении в АРМА и, по данным следствия, переведены работниками агентства на счета третьих лиц.

В рамках производства о подозрении сообщили шести лицам. По информации СМИ, кроме Сигидина, Павленко и Бочоришвили, как подозреваемые в деле фигурируют адвокаты Денис Сердюк и Оксана Серокурова и частное лицо Игорь Король (УНН называет его подставным лицом в схеме).

Кабинет Министров Украины 4 августа назначил временного главу АРМА, им стал Дмитрий Жоравович, который ранее занимал должность главы северо-восточного межрегионального территориального управления АРМА.

Теги: конкурс, Владимир Павленко, АРМА, Высший антикоррупционный суд Украины, ВАКС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"На групповуху перешла. Одуреть", "Локация в порно-сцене". Волочкова поделилась свежими снимками с мужчинами
"На групповуху перешла. Одуреть", "Локация в порно-сцене". Волочкова поделилась свежими снимками с мужчинами
"Сама как цветочек". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару прикрыла голое тело букетом цветов
"Сама как цветочек". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару прикрыла голое тело букетом цветов
"На папу похож", "На маму похож". В сети спорят, на кого похож младший сын Подольской и Преснякова
"На папу похож", "На маму похож". В сети спорят, на кого похож младший сын Подольской и Преснякова
"Какая прелесть". Настя Каменских показала, как выглядела в 18 лет в бикини
"Какая прелесть". Настя Каменских показала, как выглядела в 18 лет в бикини
"Восхитительная женщина", "Красавица". 47-летняя жена Кличко показала, как выглядит дома
"Восхитительная женщина", "Красавица". 47-летняя жена Кличко показала, как выглядит дома
"Какие красивые ножки, я их уже люблю". Дорофеева засветила фигуру в облегающем платье
"Какие красивые ножки, я их уже люблю". Дорофеева засветила фигуру в облегающем платье
Ленивые вареники из тыквы. Рецепт
Ленивые вареники из тыквы. Рецепт
"Люди пришли смотреть на гениталии", "Балаган и похабщина". Волочкова показала воздушно-акробатический номер
"Люди пришли смотреть на гениталии", "Балаган и похабщина". Волочкова показала воздушно-акробатический номер
"Коля, и ты туда же!", "На пятом десятке свихнулся". Басков показал маникюр и тату в необычном месте
"Коля, и ты туда же!", "На пятом десятке свихнулся". Басков показал маникюр и тату в необычном месте
  Футболист Борячук о расставании с Владой Седан: Что я сказал бы Зинченко? У них своя жизнь, у меня – своя. Как после такого дружить?
  Футболист Борячук о расставании с Владой Седан: Что я сказал бы Зинченко? У них своя жизнь, у меня – своя. Как после такого дружить?
"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana", "Фото жесткие". В сети крупным планом показали лицо и дизайнерский наряд Тимошенко
"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana", "Фото жесткие". В сети крупным планом показали лицо и дизайнерский наряд Тимошенко
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой
  "Надо, чтобы ты сказал, что Комаров – бревно". Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко рассказал, как пишутся дневники участников
  "Надо, чтобы ты сказал, что Комаров – бревно". Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко рассказал, как пишутся дневники участников
Бардаш показал 11-месячную дочь Сару
Бардаш показал 11-месячную дочь Сару
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах
Стало известно, кто из членов королевской семьи Великобритании высказывал опасения из-за цвета кожи у детей принца Гарри и его жены Меган
Стало известно, кто из членов королевской семьи Великобритании высказывал опасения из-за цвета кожи у детей принца Гарри и его жены Меган
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами (252963)
2
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике (243992)
3
"Кроме выпяченных доек, не на что смотреть", "Сиси". Водонаева появилась на публике в расстегнутой блузке (116361)
4
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой (110122)
5
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах (83095)
6
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой (69577)
7
Исполнителя хита "Гуси" сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег (65581)
8
"Самая красивая женщина Украины". Каменских станцевала с оголенной грудью (52555)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS