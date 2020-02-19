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Зеленский ветировал закон о едином счете для уплаты налогов и единого социального взноса

4 октября 2019 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает введение с 2021 года системы уплаты налогов, сборов и единого социального взноса на единый счет. 19 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский вернул документ в Раду.

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Зеленский вернул закон со своими предложениями
Зеленский вернул закон со своими предложениями
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал принятый 4 октября 2019 года законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

На сайте Верховной Рады сообщается, что 19 февраля 2020 года Зеленский вернул документ со своими предложениями. 

Информация о предложениях президента на парламентском сайте пока отсутствует.

На подпись президенту закон был направлен 5 февраля.

Как указано в пояснительной записке, закон предусматривает введение с 2021 года системы уплаты налогов, сборов и единого социального взноса через электронный кабинет налогоплательщика на единый счет. Положения закона не касаются НДС и акцизного налога с реализации топлива и этилового спирта.

Счет должен быть открыт по согласию налогоплательщика.

Авторы документа уверены, что это позволит упростить уплату налоговых платежей, уменьшить количество ошибочно или излишне выплаченных средств и повысить уровень прозрачности и доверия налогоплательщиков к государственным органам.

При обсуждении документов в парламенте нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечал, что Налоговая служба и Госказначейство пока не готовы к внедрению единого счета, поэтому им дается отсрочка для подготовки необходимых систем.

Теги: Верховная Рада, налоги, Владимир Зеленский, вето, закон, президент
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