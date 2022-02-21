57% украинцев не хотят, чтобы Зеленский и "Слуга народа" продолжали руководить страной после следующих выборов – опрос

17,8% граждан хотели бы, чтобы Зеленский и "Слуга народа" остались у власти после следующих выборов Фото: president.gov.ua

20,2% опрошенных сказали, что они еще не определились со своей позицией по этому вопросу.

В то же время 17,8% граждан хотели бы, чтобы Зеленский и "Слуга народа" остались у власти после следующих выборов главы государства и в Верховную Раду.

Еще 4,7% респондентов отказались от ответа.

Опрос проводился с 11-го по 16 февраля среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.

Согласно результатам опроса, Зеленский лидирует в президентском рейтинге, а "Слуга народа" – вторая в рейтинге партий.