9 мая в Москву к Путину приедет один иностранный лидер – СМИ

Собеседники издания говорят, что ожидается участие Жапарова в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.
"Ведомости" отмечают, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на их вопрос о том, может ли к празднику прибыть в Москву еще кто-то из иностранных лидеров, например, находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко.
В 2022 году на 9 мая в Москву не приезжал ни один иностранный лидер. Песков говорил, что "не приглашали", потому что дата "не юбилейная".
В 2021 году на парад к Путину приезжал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
9 мая в Москве планируют провести парад Победы, сообщали "Ведомости" 17 апреля. В конце марта министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что в нем примут участие более 10 тыс. военных и 125 единиц вооружения. В Кремле допускали, что на параде на Красной площади будут представлены военные, участвовавшие в войне с Украиной.
В начале апреля Песков заявил, что "каких-либо изменений в планах проведения парада нет", но по-прежнему планируется, что на мероприятии "будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности", сообщило издание "Газета.Ru".
При этом власти Курской и Белгородской областей России, которые граничат с Украиной, решили не проводить в этом году парады, посвященные Дню Победы. Оккупационные российские власти украинского Крыма тоже решили отказаться от проведения публичных мероприятий 9 мая.
Украинский бизнесмен, соучредитель Monobank и производитель БПЛА "Довбуш Т10" Владимир Яценко пообещал 20 млн грн тому, чей БПЛА долетит до Красной площади на 9 мая. "Чтобы не было недоразумений, на крыльях должен быть украинский лозунг – например, "Слава Украине", "Героям слава" и так далее", – назвал он условие.