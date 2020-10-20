Американский бизнес призывает Украину срочно выпустить гособлигации для выплаты долга производителям "зеленой" энергии

Представительство американского бизнеса отмечает, что инвесторы в "зеленую" энергетику выполнили свои обязательства – пошли на снижение "зеленого" тарифа с 1 августа 2020 года, но правительство своих обязанностей согласно действующему законодательству не выполняет.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа этого года Фото: depositphotos.com

Американская торговая палата (АТП) призвала Украину срочно ввести в действие законопроект №4151, которым предлагается выпуск облигаций внутреннего государственного займа для выплаты долга производителям "зеленой" энергии, говорится на сайте.

"Наши члены считают, что принятие законопроекта №4151 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2020 год", направленный на поддержку производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, может помочь выполнению обязательств государства и поддержать расчеты с производителями ВИЭ путем уменьшения имеющегося долга и предотвращения дальнейшее накопление", – говорится в заявлении.

Согласно сообщению, обеспечивая выпуск государственных облигаций, как часть инструментов, предусмотренных законом №810-IX, законопроект позволит производителям ВИЭ предоставлять своевременные платежи украинским государственным банкам и международным финансовым учреждениям по их кредитным договорам.

"Мы надеемся, что Министерство финансов и Министерство энергетики сотрудничать с Бюджетным комитетом парламента для определения соответствующей суммы выпуска облигаций, достаточной для покрытия 40% накопленного долга и обеспечения 100% текущих платежей производителям возобновляемых источников энергии (ВИЭ производителей) за август-декабрь 2020 года", – добавили в Американской торговой палате.

Представительство американского бизнеса отмечает, что инвесторы в "зеленую" энергетику выполнили свои обязательства – пошли на снижение "зеленого" тарифа с 1 августа 2020 года, но правительство своих обязанностей согласно действующему законодательству не выполняет.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

Партнер международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев рассказал изданию, что инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому, что в июле этого года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа этого года.

По состоянию на начало октября, по данным "Гарантированного покупателя", уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100%, за сентябрь – 43%, за 10 дней октября – 6,8%.

Депутаты от фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4151, который предлагает выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус говорил, что кризис носит исключительно финансовый характер и проблему нужно решать как можно быстрее.