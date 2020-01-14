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Арахамия рассказал, кто заменит Яременко во главе комитета Рады

На пост главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко предлагают кандидатуру депутата Александр Мережко, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фракция решила сменить Яременко на этом посту из-за секс-скандала.

Арахамия (на фото): Вместо Венедиктовой будет Костин, а по международной политике Мережко
Арахамия (на фото): Вместо Венедиктовой будет Костин, а по международной политике – Мережко
Фото: Олег Федонюк / Facebook

Главой комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко предлагают назначить депутата Александр Мережко, заявил 14 января журналистам руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает LB.ua

Он также подтвердил, что комитет Рады по вопросам правовой политики должен возглавить депутат от "Слуги народа" Андрей Костин вместо нардепа Ирины Венедиктовой, назначенной временно исполняющей обязанности руководителя Государственного бюро расследований.

"Вместо госпожи Венедиктовой, мы определились, что это будет господин Костин. А по международной политике – господин Мережко", – сказал Арахамия.

5 декабря 2019 года Верховная Рада не поддержала избрание депутата от "Слуги народа" Елизаветы Ясько новой главой комитета по вопросам внешней политики. Фракция "Слуга народа" решила избрать вместо Яременко другого главу международного комитета Рады из-за секс-скандала

27 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющей обязанности директора ГБР Венедиктову. 2 января 2020 года она объявила о намерении сложить депутатские полномочия.

Теги: Верховная Рада, Украина, Богдан Яременко, Андрей Костин, Слуга народа, Давид Арахамия, Ирина Венедиктова, Александр Мережко
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