ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Арестович поделился данными, что Бурба в Дубае. Бурба в ответ показал свое фото в военной форме в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бурба обвинил Арестовича (на фото) во лжи
Бурба обвинил Арестовича (на фото) во лжи
Фото: radiosvoboda.org

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба опроверг заявление советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, что он находится в Дубае. Об этом 8 апреля сообщает "Украинская правда".

В интервью YouTube-каналу ISLND TV на вопрос ведущего, где Бурба, Арестович заявил, что "в Дубае, говорят".

"Наверное, штаб-квартира в Дубае", – отметил советник главы ОП.

Бурба в ответ предоставил "Украинской правде" свое фото, на котором он изображен в военной форме на фоне разрушенной в результате войны сельской местности.

"С 24 февраля защищаю свою Родину с оружием в руках. Сейчас в составе отдельного сводного отряда выполняю задачи по назначению. И никогда бы я не писал об этом публично, если бы меня не заставили обстоятельства и ложь "разных советников". К сожалению, есть потери в подразделении (два "200-х" и четыре "300-х")", – прокомментировал он.

Фото: pravda.com
Фото: pravda.com

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О том, что Бурба якобы покинул пределы Украины, Telegram-каналы писали еще в феврале, до масштабного вторжения России. Экс-начальник ГУР говорил, что он в Киеве.

Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату бойцов российской частной военной компании "Вагнер". Бурба ушел из ГУР со скандалом, он заявил, что решение высшего руководства государства перенести спецоперацию стало одной из причин ее провала.

В декабре 2021 года стало известно, что Бурба уволился с военной службы и преподает в Национальной академии Службы безопасности Украины.

Теги: Дубай, война, разведка, оборона, вторжение, Алексей Арестович, советник, война России против Украины, Василий Бурба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Как вообще украинцы могут брать в плен русских и гуманно с ними общаться?" Лазарева заявила, что перегрызла бы глотку российским оккупантам
  "Как вообще украинцы могут брать в плен русских и гуманно с ними общаться?" Лазарева заявила, что перегрызла бы глотку российским оккупантам
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ это нацизм и экстремизм
"Они все ...бнутые". Клопотенко отреагировал на заявление Захаровой, что украинский борщ – это нацизм и экстремизм
"Открыта каждая квартира. Каждая!" Суровцев после посещения Ирпеня назвал российских оккупантов крысами, которые побираются в чужих домах
"Открыта каждая квартира. Каждая!" Суровцев после посещения Ирпеня назвал российских оккупантов крысами, которые побираются в чужих домах
  Астафьева: Когда все закончится, наверное, я никогда не смогу петь те песни, которые пела
  Астафьева: Когда все закончится, наверное, я никогда не смогу петь те песни, которые пела
"Війнами втомлена та ніким не зломлена, розквітай, земле моя". Вакарчук выступил в освобожденном от российских оккупантов Чернигове. Видео
"Війнами втомлена та ніким не зломлена, розквітай, земле моя". Вакарчук выступил в освобожденном от российских оккупантов Чернигове. Видео
"Это не остановит меня в борьбе против фашистских подонков". Поляковой заблокировали Instagram после освещения преступлений оккупантов
"Это не остановит меня в борьбе против фашистских подонков". Поляковой заблокировали Instagram после освещения преступлений оккупантов
"Вступайте в огородные войска Украины". Грубич поддержал благотворительную инициативу для украинцев "Сад Победы"
"Вступайте в огородные войска Украины". Грубич поддержал благотворительную инициативу для украинцев "Сад Победы"
Картофельный лаваш. Простой рецепт от кулинарного эксперта
Картофельный лаваш. Простой рецепт от кулинарного эксперта
  Влада Седан: Мои родные живы, но я не представляю, что происходит с теми, кто потерял детей, родителей, дома. Кто-то потерял смысл жизни
  Влада Седан: Мои родные живы, но я не представляю, что происходит с теми, кто потерял детей, родителей, дома. Кто-то потерял смысл жизни
"Солнышко наше! Я обожаю тебя!" Сумская посвятила пост 40 дням со смерти матери
"Солнышко наше! Я обожаю тебя!" Сумская посвятила пост 40 дням со смерти матери
  Нардеп Беленюк о нападении РФ на Украину: Нас накануне предупреждали о том, что это возможно. Я не мог в это поверить
  Нардеп Беленюк о нападении РФ на Украину: Нас накануне предупреждали о том, что это возможно. Я не мог в это поверить
  "Он очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским
  "Он – очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским
"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению
"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению
"Голодные люди плакали, а потом отчаянно обнимали". Режиссер фильма о Джеймсе Бонде привез в освобожденную от оккупантов Бучу горячие обеды
"Голодные люди плакали, а потом отчаянно обнимали". Режиссер фильма о Джеймсе Бонде привез в освобожденную от оккупантов Бучу горячие обеды
  "Ой, у лузі червона калина". Pink Floyd выпустила первый за 28 лет трек и посвятила его Украине. В клипе использован вокал Хлывнюка. Видео
  "Ой, у лузі червона калина". Pink Floyd выпустила первый за 28 лет трек и посвятила его Украине. В клипе использован вокал Хлывнюка. Видео
  Влада Седан – россиянам: Все, что я могу сказать на русском языке: идите на х...й!
  Влада Седан – россиянам: Все, что я могу сказать на русском языке: идите на х...й!
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки" (63084)
2
"Он – очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским (53465)
3
Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец (31778) G
4
"Если бы вы увидели меня без кепки и маски, не узнали бы". Данилко рассказал, почему постоянно носит защитную маску на подбородке (22053)
5
Звезда студии "Квартал 95" Пикалов вступил в Нацгвардию (18130)
6
"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению (16127)
7
Салем о Зеленском: Я рад, что хоть и при таких ужасных обстоятельствах, но он смог доказать, что находится на своем, правильном месте (12295)
8
"Она бы еще жила. Путин забрал у меня самое родное". Бедняков сообщил о смерти матери, которая была в оккупированном Мариуполе (11974)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS