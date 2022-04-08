Арестович поделился данными, что Бурба в Дубае. Бурба в ответ показал свое фото в военной форме в Украине

В интервью YouTube-каналу ISLND TV на вопрос ведущего, где Бурба, Арестович заявил, что "в Дубае, говорят".

"Наверное, штаб-квартира в Дубае", – отметил советник главы ОП.

Бурба в ответ предоставил "Украинской правде" свое фото, на котором он изображен в военной форме на фоне разрушенной в результате войны сельской местности.

"С 24 февраля защищаю свою Родину с оружием в руках. Сейчас в составе отдельного сводного отряда выполняю задачи по назначению. И никогда бы я не писал об этом публично, если бы меня не заставили обстоятельства и ложь "разных советников". К сожалению, есть потери в подразделении (два "200-х" и четыре "300-х")", – прокомментировал он.

Фото: pravda.com

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