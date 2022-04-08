Арестович поделился данными, что Бурба в Дубае. Бурба в ответ показал свое фото в военной форме в Украине

В интервью YouTube-каналу ISLND TV на вопрос ведущего, где Бурба, Арестович заявил, что "в Дубае, говорят".
"Наверное, штаб-квартира в Дубае", – отметил советник главы ОП.
Бурба в ответ предоставил "Украинской правде" свое фото, на котором он изображен в военной форме на фоне разрушенной в результате войны сельской местности.
"С 24 февраля защищаю свою Родину с оружием в руках. Сейчас в составе отдельного сводного отряда выполняю задачи по назначению. И никогда бы я не писал об этом публично, если бы меня не заставили обстоятельства и ложь "разных советников". К сожалению, есть потери в подразделении (два "200-х" и четыре "300-х")", – прокомментировал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О том, что Бурба якобы покинул пределы Украины, Telegram-каналы писали еще в феврале, до масштабного вторжения России. Экс-начальник ГУР говорил, что он в Киеве.
Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату бойцов российской частной военной компании "Вагнер". Бурба ушел из ГУР со скандалом, он заявил, что решение высшего руководства государства перенести спецоперацию стало одной из причин ее провала.
В декабре 2021 года стало известно, что Бурба уволился с военной службы и преподает в Национальной академии Службы безопасности Украины.