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Бурба прокомментировал сообщения, что он уехал из Украины

 
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Бурба опроверг сообщения анонимных Telegram-каналов, утверждавших, что он уехал из страны
Бурба опроверг сообщения анонимных Telegram-каналов, утверждавших, что он уехал из страны
Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба находится в Киеве. Об этом он сам рассказал в эфире YouTube-шоу "ГОРДОН" на канале "Дмитрий Гордон" 17 февраля.

Анонимные Telegram-каналы писали в последние дни, что Бурба якобы покинул Украину на фоне угрозы российского вторжения, отметила ведущая Алеся Бацман и спросила: "Вы сейчас где?"

"Я в Киеве. Мои дети, жена и родители – все в Киеве", – сказал в ответ Бурба, который принимает участие в программе по видеосвязи. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату бойцов российской частной военной компании "Вагнер". Бурба ушел из ГУР со скандалом, он заявил, что решение высшего руководства государства перенести спецоперацию стало одной из причин ее провала.

В декабре 2021 года стало известно, что Бурба уволился с военной службыСейчас он преподает в Национальной академии СБУ.

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия. Зеленский 16 февраля также сказал, что пока Украина не видит отвода российских войск.

Теги: Алеся Бацман, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, Василий Бурба
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