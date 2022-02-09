Чаус заявил, что от него требовали дать показания против Бурбы

По словам Чауса, ему дали список с вопросами, где были заранее указаны ответы: значок "плюс" – там, где экс-судья должен сказать "да", и "минус" – где должно быть "нет". Несколько раз Чаус якобы письменно отвечал на вопросы, а потом – письменно, но озвучивая ответы на камеру.

"Сказали: "Теперь без плюсов, минусов, под видео зачитываешь вопросы, говоришь "да" – и пишешь. Без этого живым из подвала не выйдешь". "Вопросы касались и украинских политиков, и молдавских", – добавил Чаус. Арьев спросил, требовали ли от экс-судьи, чтобы он оговорил пятого президента Петра Порошенко, тот ответил утвердительно.

"Когда происходили эти разговоры, упоминались ли другие имена? Имя Василия Бурбы упоминалось?" – спросил потом нардеп.

"Имя Бурбы упоминалось. Говорят: "И на Бурбу нам надо, на Василия Васильевича показания. Говорю, что "я с ним лично не знаком, поэтому о Бурбе я ничего сказать вам не могу", – ответил Чаус.

По информации "Украинской правды", в Офисе президента считают, что Бурба руководил группой, которая вывозила Чауса в Молдову в 2016 году. Вывезли Чауса из Молдовы, чтобы собрать компромат на экс-главу ГУР и Порошенко, говорили собеседники издания.

Чаус заявляет, что не помнит, как пересек границу Украины в направлении Молдовы. "Когда мы ехали, человек, который меня вез, угостил жвачкой – и у меня такое сонное было состояние, что... Я как вареный был, не могу это вспомнить", – сказал Чаус Арьеву и отметил, что так же отвечал на этот вопрос похитителям.

Бурба в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону на вопрос о причастности к переправке Чауса в Молдову ответил так: "Если брать даты, которые были в интернете, то я тогда был замом [начальника] ГУР – военной разведки. Поэтому ответить я попробую с юмором. Чаус – не военный разведчик, поэтому помогать ему... Но он же в Украине. И я уверен, что он допрашивался следователем в СБУ. Я уверен, что он хочет пообщаться с журналистом. И мы тогда узнаем, кто и как его возил".