"Первые два месяца мешок с головы не снимали даже ночью". Чаус рассказал подробности того, как попал в Украину

Чаус: Мы переплыли через реку, там уже меня встретили и сказали: "Приветствую на родной украинской земле" Скриншот: ARIEV / YouTube

Это второй фрагмент беседы нардепа и экс-судьи. Первый – пятиминутный ролик – был обнародован 8 февраля. В этой части Чаус рассказал, как его связанным вывезли в Румынию и как из него выбивали показания.

"Там было очень много вопросов, до 100. Под каждым вопросом надо было поставить подпись и "да" или "нет"... Сказали: "Пока не напишешь, что ехал из Киева на самолете и что был в кабинете у [пятого президента Украины Петра] Порошенко и получил от него личное указание засудить [днепровского бизнесмена Геннадия] Корбана, живым из подвала не выйдешь", – сказал Чаус.

Он не называет имен тех, кто его похитил в Кишиневе прошлой весной. Арьев утверждает, что бывшего судью выкрали украинские спецслужбы, а именно Главное управление разведки Минобороны Украины, которое возглавляет Кирилл Буданов.

Второй фрагмент вместе со вступительным словом Арьева длится почти 25 минут. Чаус более подробно описывает то, как его захватили возле спортзала в Кишиневе и вывезли в Румынию (такую версию озвучили его похитители). В Румынии Чауса привезли в какое-то темное место, по его ощущениям, это был овраг. Экс-судья предположил, что это было недалеко от границы.

В районе этого оврага произошла пересадка, а также там похитители Чауса заметили, что у того травмирована рука.

"Рука разорвана, там висит кусок мяса. Он его заклеил. Я не видел, но по ощущениям, там постоянно текла кровь. Он ее заклеил – и после этого меня покормили", – описал Чаус происходящее.

Также он рассказал о пересечении реки.

"Потом мы начали идти вниз, я так понял, в какую-то яму. Но это был берег реки. Меня посадили в резиновую лодку, один человек, который [в автомобиле] справа сидел, сел со мной, плюс еще один в лодке был. Мы переплыли через реку, там уже меня встретили – и этот говорит: "Приветствую на родной украинской земле". Потом мы поехали. Поехали, как я понимаю, двумя машинами, ехали долго, пять-шесть часов, может, семь", – сообщил экс-судья.

Привезли Чауса, как он говорит, к зданию с большими железными воротами, "типа гауптвахты".

Помещение, куда привели экс-судью, было с закрытыми окнами, там были стол, стул и кровать, привинченные к полу. Там же ему дали обезболивающее и "зашили руку". В этом помещении Чаус находился два или три дня, после чего его снова перевезли. Дорога к новой локации заняла около полутора часов. Чаус сказал, что постоянно на его глазах была повязка.

"Вам мешок на голову надевали?" – спросил Арьев.

"Он всегда был у меня на голове. Первые два месяца с меня никто [его] не снимал. Даже ночью. Когда заставляли писать то, что их интересовало, тогда только снимали мешок, а сами надевали маски. Там был один человек, иногда два, еще кто-то с ним был, но он со мной не общался", – ответил экс-судья.

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