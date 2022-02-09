Чаус говорит, что не помнит, как в 2016 году попал в Молдову

Чаус: Человек, который меня вез, угостил жвачкой – и у меня такое сонное было состояние... Фото: Стас Юрченко / graty.me

"Они хотели узнать, как слушалось дело [бизнесмена Геннадия] Корбана, как слушалось дело [бизнесмена, экс-нардепа от Партии регионов Юрия] Иванющенко, сколько раз я был в кабинете [пятого президента Украины Петра] Порошенко, давал ли он мне лично указания по телефону", – сказал Чаус.

Он сообщил, что "ни разу не был" у Порошенко в кабинете.

"Ни разу не говорил с ним, ни по телефону, никогда. [Похитители требовали], чтобы я наговорил того, чего не было. Сказали: "Если ты не покажешь, что тебя вывозили из Украины в Молдову на самолете, то из подвала не выйдешь", – отметил Чаус.

В ответ на уточняющий вопрос Арьева он сказал, что не помнит, как пересек границу Украины в направлении Молдовы.

"Я этого не помню. Потому что там, когда мы ехали, человек, который меня вез, угостил жвачкой – и у меня такое сонное было состояние, что... Я как вареный был, не могу это вспомнить. Я им это писал. Они говорят: "Тут неправильно написано. Если не будет самолета, то... За тебя дают 800 тыс. Ты думаешь, мы меценаты, что откажем?" – продолжил Чаус.

Экс-судья сказал, что 800 тыс. похитителям предлагали якобы за то, чтобы он не вернулся в Украину. Чаус не говорил, о какой валюте шла речь.

Это второй фрагмент беседы нардепа и экс-судьи. Первый – пятиминутный ролик – был обнародован 8 февраля. В этой части Чаус рассказал, что его связанным вывезли в Румынию и требовали дать показания против Порошенко. Он не называл имен тех, кто его похитил в Кишиневе. Арьев утверждает, что бывшего судью выкрали украинские спецслужбы, а именно Главное управление разведки Минобороны Украины, которое возглавляет Кирилл Буданов.

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