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ПОЛИТИКА

Чаус говорит, что не помнит, как в 2016 году попал в Молдову

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Чаус: Человек, который меня вез, угостил жвачкой и у меня такое сонное было состояние...
Чаус: Человек, который меня вез, угостил жвачкой – и у меня такое сонное было состояние...
Фото: Стас Юрченко / graty.me

Лица, которые похитили украинского экс-судью Николая Чауса в Кишиневе весной 2021 года и вывезли в Украину, удерживали его в подвальном помещении и требовали дать показания против ряда украинских и молдавских политиков. Об этом сам Чаус заявил в интервью нардепу от "Европейской солидарности" Владимиру Арьеву, которое обнародовали 9 февраля.

"Они хотели узнать, как слушалось дело [бизнесмена Геннадия] Корбана, как слушалось дело [бизнесмена, экс-нардепа от Партии регионов Юрия] Иванющенко, сколько раз я был в кабинете [пятого президента Украины Петра] Порошенко, давал ли он мне лично указания по телефону", – сказал Чаус. 

Он сообщил, что "ни разу не был" у Порошенко в кабинете.

"Ни разу не говорил с ним, ни по телефону, никогда. [Похитители требовали], чтобы я наговорил того, чего не было. Сказали: "Если ты не покажешь, что тебя вывозили из Украины в Молдову на самолете, то из подвала не выйдешь", – отметил Чаус. 

В ответ на уточняющий вопрос Арьева он сказал, что не помнит, как пересек границу Украины в направлении Молдовы. 

"Я этого не помню. Потому что там, когда мы ехали, человек, который меня вез, угостил жвачкой – и у меня такое сонное было состояние, что... Я как вареный был, не могу это вспомнить. Я им это писал. Они говорят: "Тут неправильно написано. Если не будет самолета, то... За тебя дают 800 тыс. Ты думаешь, мы меценаты, что откажем?" – продолжил Чаус. 

Экс-судья сказал, что 800 тыс. похитителям предлагали якобы за то, чтобы он не вернулся в Украину. Чаус не говорил, о какой валюте шла речь. 

Это второй фрагмент беседы нардепа и экс-судьи. Первый – пятиминутный ролик – был обнародован 8 февраля. В этой части Чаус рассказал, что его связанным вывезли в Румынию и требовали дать показания против Порошенко. Он не называл имен тех, кто его похитил в Кишиневе. Арьев утверждает, что бывшего судью выкрали украинские спецслужбы, а именно Главное управление разведки Минобороны Украины, которое возглавляет Кирилл Буданов.

ВИДЕО
Видео: ARIEV / YouTube
Контекст:

Чауса в Украине обвиняют во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с Чауса неприкосновенность. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре говорили в тот день, что Чаус бежал в оккупированный Крым. 12 сентября Соломенский суд санкционировал его задержание, а в ноябре Интерпол объявил Чауса в международный розыск.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева, а 30 июля стало известно, что экс-судью обнаружили в селе в Винницкой области.

Чауса похитили и вывезли из Молдовы в Украину, чтобы собрать компромат на пятого президента Украины Петра Порошенко, а также бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу. Об этом со ссылкой на четыре источника в правоохранительных органах и окружении президента Владимира Зеленского написала 2 августа "Украинская правда". По информации издания, в Офисе президента считают, что во времена предшественников Зеленского в спецслужбе была группа, которая занималась прослушиванием и похищением людей, именно она якобы вывозила Чауса в 2016 году из Украины.

О том, что похитившие в Молдове Чауса люди связаны с украинской разведкой, идет речь в расследовании RISE Moldova и "Слідства.Інфо", опубликованном 5 мая. Похищение было спланировано за 19 дней, выслеживала судью группа минимум из 10 человек с 15 марта 2021 года.

4 августа Высший антикоррупционный суд в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения и отправил его под круглосуточный домашний арест. 26 ноября Чаусу продлили круглосуточный домашний арест до 24 января 2022 года, а 12 января – до 3 февраля.

1 февраля Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Чаусу с круглосуточного домашнего ареста на залог 717,9 тыс. грн.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Порошенко, Владимир Арьев, Геннадий Корбан, Юрий Иванющенко, Николай Чаус, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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