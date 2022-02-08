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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Зеленский, Ермак, вагнеровцы, ликвидация Гиви и Моторолы. Интервью Гордона с Бурбой. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с бывшим начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василием Бурбой.

Беседа основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с Бурбой продолжалась два с половиной часа. 

Во время интервью Бурба рассказал о событиях Революции достоинства 2013–2014 годов и о том, принимала ли в них участие Россия, была ли российская агентура в руководстве Украины во время президентства Виктора Януковича и после Евромайдана, о первой встрече с президентом Владимиром Зеленским и впечатлениях о ней, о том, почему ему было тяжело работать при министре обороны Андрее Таране и как относился к конфликту Тарана с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком, о спецоперации по задержанию бывшего начальника "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимира Цемаха, которого Украина передала России, и о том, почему он был ценным свидетелем, о том, были ли убийства главарей и боевиков "ДНР" Александра Захарченко, Михаила Толстых (Гиви) и Арсена Павлова (Моторолы) спецоперациями украинских спецслужб, о разработке спецоперации по задержанию бойцов российской частной военной компании "Вагнер", ее срыве и роли Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака в этом, о том, являются ли Ермак и глава комитета по разведке при президенте Руслан Демченко российскими агентами, о также о безопасности, слежке и покушениях.

Бурба родился в 1978 году в Ровно. Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (специальность – "международная информация") и Национальную академию Службы безопасности Украины.

В 2010–2014 годах возглавлял управление в подразделении СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью (управление "К"). В 2014 году был назначен и.о. начальника департамента контрразведки СБУ. Принимал участие в боевых действиях на Донбассе, руководил оперативной группой контрразведки СБУ в зоне проведения антитеррористической операции. 

В 2015 году перевелся в Главное управление разведки Министерства обороны. В 2016 году пятый президент Петр Порошенко назначил Бурбу начальником ГУР. Он сохранил свою должность после избрания президентом Зеленского. В 2020 году Бурбу уволили с должности. В 2021 году он ушел с военной службы.

Под руководством Бурбы ГУР разработало и провело ряд резонансных спецопераций, в том числе спецоперацию по захвату бойцов ЧВК "Вагнер", которая в итоге не была до конца реализована.

Сейчас Бурба преподает в Национальной академии СБУ. 

Теги: Виктор Янукович, Россия, Евромайдан, Дмитрий Гордон, разведка, Александр Захарченко, Руслан Демченко, Моторола, Андрей Таранов, Владимир Зеленский, Революция достоинства, спецслужбы, война в Украине, иностранные агенты, Вагнер, Руслан Хомчак, Гиви, война на Донбассе, Михаил Толстых, Василий Бурба, Владимир Цемах, Андрей Ермак, ГУР Минобороны Украины
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