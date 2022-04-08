"Единственный выход – танками давить своих граждан, чтобы пройти через мосты". Арестович рассказал, почему власть не сообщила украинцам о войне заранее

Арестович: Власть была вынуждена выбирать между плохим и очень плохим Фото: Олексій Арестович / Facebook

По словам Арестовича, государство начало готовиться к нападению РФ в начале декабря.

"С начала декабря, даже чуть раньше начались соответствующие мобилизационные меры, то есть Вооруженные силы и спецслужбы переходили на усиленный режим, развозились боеприпасы, топливо, другие материальные ресурсы, работали с местными властями. Понемногу мобилизовывали офицеров спецслужб, бросали их в районы, велась огромная работа", – рассказал он.

Советник главы ОП отметил, что власти ожидали начала войны с Россией в конце года, однако оккупанты перенесли дату нападения.

Он объяснил, почему руководство страны не предупредило украинцев о вторжении.

"Я скажу сейчас как военный страшную вещь, почему нельзя было объявить Украине, что Россия точно нападет, когда мы уже знали, что нападет. Потому что начался бы массовый выход беженцев. И они бы забили все дороги. Это было бы 8, 10, 12 млн человек. И армия не прошла бы в районы обороны. Это полный паралич дорог и очень желательная ситуация для российского военного руководства", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что Вооруженным силам пришлось бы в условиях всеобщей паники и беспорядка идти на преступления против собственных граждан и, в конце концов, Украина проиграла бы войну.

"50 мостов всего в Украине. Было бы забито все. Ни в коем случае мы бы не справились в этой ситуации. Единственный выход – танками давить своих граждан, расстреливать, чтобы пройти через мосты. И теперь вопрос – какие решения должны были быть приняты? Либо молчать, либо бросить парализованную страну и сдать Левобережье", – отметил Арестович.

Он добавил, что власть была вынуждена выбирать "между плохим и очень плохим".

Советник главы ОП также выразил мнение, что жертвами российско-украинской войны станут 20–30 тыс. украинцев – гражданских и военных. Он также привел цифру, что ежегодно в ДТП в Украине погибает около 53 тыс. человек.

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