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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Единственный выход – танками давить своих граждан, чтобы пройти через мосты". Арестович рассказал, почему власть не сообщила украинцам о войне заранее

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Арестович: Власть была вынуждена выбирать между плохим и очень плохим
Арестович: Власть была вынуждена выбирать между плохим и очень плохим
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью ISLND TV, опубликованном 6 апреля, объяснил, почему власти не предупредили украинцев заранее о полномасштабном вторжении России.

По словам Арестовича, государство начало готовиться к нападению РФ в начале декабря.

"С начала декабря, даже чуть раньше начались соответствующие мобилизационные меры, то есть Вооруженные силы и спецслужбы переходили на усиленный режим, развозились боеприпасы, топливо, другие материальные ресурсы, работали с местными властями. Понемногу мобилизовывали офицеров спецслужб, бросали их в районы, велась огромная работа", – рассказал он.

Советник главы ОП отметил, что власти ожидали начала войны с Россией в конце года, однако оккупанты перенесли дату нападения.

Он объяснил, почему руководство страны не предупредило украинцев о вторжении.

"Я скажу сейчас как военный страшную вещь, почему нельзя было объявить Украине, что Россия точно нападет, когда мы уже знали, что нападет. Потому что начался бы массовый выход беженцев. И они бы забили все дороги. Это было бы 8, 10, 12 млн человек. И армия не прошла бы в районы обороны. Это полный паралич дорог и очень желательная ситуация для российского военного руководства", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что Вооруженным силам пришлось бы в условиях всеобщей паники и беспорядка идти на преступления против собственных граждан и, в конце концов, Украина проиграла бы войну.

"50 мостов всего в Украине. Было бы забито все. Ни в коем случае мы бы не справились в этой ситуации. Единственный выход – танками давить своих граждан, расстреливать, чтобы пройти через мосты. И теперь вопрос – какие решения должны были быть приняты? Либо молчать, либо бросить парализованную страну и сдать Левобережье", – отметил Арестович.

Он добавил, что власть была вынуждена выбирать "между плохим и очень плохим".

Советник главы ОП также выразил мнение, что жертвами российско-украинской войны станут 20–30 тыс. украинцев – гражданских и военных. Он также привел цифру, что ежегодно в ДТП в Украине погибает около 53 тыс. человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

США, НАТО и Украина перед войной неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявляли, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявлял, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

17 февраля резко обострилась ситуация на Донбассе. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

Теги: Россия, Украина, война, военные, беженцы, мобилизация, нападение, беспорядки, оборона, боеприпасы, вторжение, Алексей Арестович, жертвы, советник, спецслужбы, украинцы, война России против Украины, власть, население, паника, Офис президента Украины, войска
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