Аваков предупредил участников выборов о жесткой реакции МВД на подкупы и провокации

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сегодня обратился к участникам местных выборов. Он призвал их строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации и придерживаться карантина.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 8 сентября обратился к участникам предстоящей избирательной кампании на местных выборах и призвал строго соблюдать закон. Видеообращение Авакова опубликовано на YouTube-канале МВД Украины.

Аваков призвал всех кандидатов строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделкам и "не расшатывать ситуацию на округах".

"Хочу предупредить: у МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса. Мы будем жестко реагировать на все попытки построения "предвыборных сетей", подкупа избирателей, провокации и другие нарушения", – предупредил министр.

ВИДЕО

Видео: МВС УКРАЇНИ / Facebook

По его словам, информация о таких попытках правоохранителям уже поступает.

Аваков добавил, что в Национальной полиции работает специальное подразделение, проверяющее такие сообщения.

Глава МВД призвал кандидатов и их предвыборные штабы учесть условия пандемии COVID-19 и карантина, при котором вводятся особые условия проведения массовых мероприятий.