Автор законопроекта о гражданских партнерствах не будет отзывать его из-за позиции ПЦУ

"Относительно вопроса, планирую ли я отозвать законопроект из-за реакции синода ПЦУ, ответ очевиден: нет", – заявила она.
По словам политика, документ ни к чему не обязывает представителей церкви.
"Никто не должен из-за этого препятствовать праву людей быть счастливыми. Церковь могла бы иметь мысль о венчании. К светскому браку церковь не имеет никакого отношения. А в законопроекте идет речь даже не о браке, он о зарегистрированных партнерствах", – сказала Совсун.
Она добавила, что многие украинцы поддерживают легализацию однополых браков, и в связи с этим, по мнению нардепа, церкви также придется менять свою позицию.
"Я вижусь, говорю с ЛГБТ-военными, я слышу об их проблемах – это сотни, тысячи историй. Убеждена, что мы как общество исправим большую несправедливость, когда у части граждан и гражданок меньше прав, чем у всех других", – заявила Совсун.
Законопроект был зарегистрирован 13 марта. Согласно документу, гражданским партнерством будет считаться зарегистрированный в определенном порядке добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц, одного или разного пола. Авторы законопроекта подчеркнули, что регистрируемое партнерство – это не брак. Однако после регистрации партнеры обретают статус близких родственников, а именно члена семьи первой степени родства, независимо от того, проживают ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство.
Синод ПЦУ 28 марта осудил законопроект, заявив, что он "несет угрозу общественной морали, в частности моральному и психологическому здоровью детей и их праву на воспитание в семье, созданной на основании брака мужчины и женщины, и будет усугублять демографическую ситуацию в Украине".
Петиция с призывом легализовать однополые браки в Украине была обнародована 3 июня 2022 года, к 9 июля она набрала более 25 тыс. голосов, необходимых для того, чтобы попасть на рассмотрение к президенту. "В настоящее время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар", – писала автор петиции Анастасия Савенко.
22 июня на YouTube-канале KyivPride был опубликован социальный ролик под названием People shoot people в поддержку украинских защитников и защитниц, которые принадлежат к ЛГБТ-сообществу. Там говорится, что Украину защищают сотни людей – представителей ЛГБТ.
Как объясняло издание NV, из-за того, что однополые пары не могут зарегистрировать брак, они не могут реализовать ряд других прав, в том числе совместно владеть имуществом как супруги, наследовать имущество своего партнера, совместно воспитывать детей. Кроме того, в случае смерти одного из пары другой (или другая) не может взять под опеку ребенка умершего, так как официально не является прямым родственником ему.
Президент Владимир Зеленский в ответ на петицию обратил внимание на то, что, согласно Конституции Украины, брак основывается на добровольном согласии мужчины и женщины, и во время военного положения в Основной закон не могут вноситься изменения. "В то же время правительство нарабатывало варианты решений относительно легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека. [...] Я обратился к премьер-министру Украины [Денису Шмыгалю] с просьбой рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах", – заявил он.