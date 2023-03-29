Автор законопроекта о гражданских партнерствах не будет отзывать его из-за позиции ПЦУ

"Относительно вопроса, планирую ли я отозвать законопроект из-за реакции синода ПЦУ, ответ очевиден: нет", – заявила она.

По словам политика, документ ни к чему не обязывает представителей церкви.

"Никто не должен из-за этого препятствовать праву людей быть счастливыми. Церковь могла бы иметь мысль о венчании. К светскому браку церковь не имеет никакого отношения. А в законопроекте идет речь даже не о браке, он о зарегистрированных партнерствах", – сказала Совсун.

Она добавила, что многие украинцы поддерживают легализацию однополых браков, и в связи с этим, по мнению нардепа, церкви также придется менять свою позицию.

"Я вижусь, говорю с ЛГБТ-военными, я слышу об их проблемах – это сотни, тысячи историй. Убеждена, что мы как общество исправим большую несправедливость, когда у части граждан и гражданок меньше прав, чем у всех других", – заявила Совсун.

Законопроект был зарегистрирован 13 марта. Согласно документу, гражданским партнерством будет считаться зарегистрированный в определенном порядке добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц, одного или разного пола. Авторы законопроекта подчеркнули, что регистрируемое партнерство – это не брак. Однако после регистрации партнеры обретают статус близких родственников, а именно члена семьи первой степени родства, независимо от того, проживают ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство.

Синод ПЦУ 28 марта осудил законопроект, заявив, что он "несет угрозу общественной морали, в частности моральному и психологическому здоровью детей и их праву на воспитание в семье, созданной на основании брака мужчины и женщины, и будет усугублять демографическую ситуацию в Украине".