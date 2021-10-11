"Балалайка все та же, ко-ко-ко". Арестович отреагировал на статью Медведева об Украине

"Гражданин Медведев, проделавший удивительный путь от президента РФ к заместителю секретаря, разразился статьей про Украину. Балалайка все та же – "внешнее управление, ко-ко-ко, слабая власть, неопределившийся народ, фашисты. На традиционный русский вопрос "Что делать?" Дмитрий Анатольевич отвечает: "А ничего. Будем терпеть". Сразу становится понятным, кто виноват", – прокомментировал Арестович.

Далее он называет Россию "ДНР" Золотой Орды".

"Это даже не внешнее управление – это урожденный гибрид. Впитанное с исторического детства ощущение ханского сапога на шее и китайского привкуса во рту роковым образом сказалось на всей натуре потерпевших. Призрак внешнего управления вечно присутствует в спальнях московских государей и, кажется, в любой момент может выбраться из шкафа. Византийский орел неотвратимо мутировал на болотистой московской почве и теперь символизирует разрыв государственного ума, вечно глядящего в разные стороны: одна голова – тупая и фанатичная, вторая – истерично-рефлективная по [российскому писателю Федору] Достоевскому, что отчетливо прослеживается в обоих "истерических статьях про Украину", – продолжил Арестович.

Советник главы ОП отметил, что многие главы России являются нелегитимными.

"Смена государственной власти на Москве происходит в точном соответствии с учебником психоанализа в спальне: жены убивают царственных мужей руками своих любовников-офицеров. Не исключено, что Дмитрий Анатольевич, рассуждая о слабости государственной, просто не заметил, что его уже сменили. Московское царство – это абсолютная монархия, ограниченная самоубийством", – заключил он.

Медведев в своей статье для российской газеты "Коммерсантъ" назвал украинских руководителей "абсолютно несамостоятельными людьми". По его мнению, Украина "находится под прямым иностранным управлением".