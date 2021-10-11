ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Балалайка все та же, ко-ко-ко". Арестович отреагировал на статью Медведева об Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арестович: Московское царство это абсолютная монархия, ограниченная самоубийством
Арестович: Московское царство – это абсолютная монархия, ограниченная самоубийством
Фото: Алексей Арестович / Facebook

Внештатный советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович назвал Россию "урожденным гибридом". Так он прокомментировал в Facebook статью экс-премьера и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об Украине и ее властях, которая вышла 11 октября.

"Гражданин Медведев, проделавший удивительный путь от президента РФ к заместителю секретаря, разразился статьей про Украину. Балалайка все та же – "внешнее управление, ко-ко-ко, слабая власть, неопределившийся народ, фашисты. На традиционный русский вопрос "Что делать?" Дмитрий Анатольевич отвечает: "А ничего. Будем терпеть". Сразу становится понятным, кто виноват", – прокомментировал Арестович.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/4771354039595305

Далее он называет Россию "ДНР" Золотой Орды".

"Это даже не внешнее управление – это урожденный гибрид. Впитанное с исторического детства ощущение ханского сапога на шее и китайского привкуса во рту роковым образом сказалось на всей натуре потерпевших. Призрак внешнего управления вечно присутствует в спальнях московских государей и, кажется, в любой момент может выбраться из шкафа. Византийский орел неотвратимо мутировал на болотистой московской почве и теперь символизирует разрыв государственного ума, вечно глядящего в разные стороны: одна голова – тупая и фанатичная, вторая – истерично-рефлективная по [российскому писателю Федору] Достоевскому, что отчетливо прослеживается в обоих "истерических статьях про Украину", – продолжил Арестович.

Советник главы ОП отметил, что многие главы России являются нелегитимными.

"Смена государственной власти на Москве происходит в точном соответствии с учебником психоанализа в спальне: жены убивают царственных мужей руками своих любовников-офицеров. Не исключено, что Дмитрий Анатольевич, рассуждая о слабости государственной, просто не заметил, что его уже сменили. Московское царство – это абсолютная монархия, ограниченная самоубийством", – заключил он.

Медведев в своей статье для российской газеты "Коммерсантъ" назвал украинских руководителей "абсолютно несамостоятельными людьми". По его мнению, Украина "находится под прямым иностранным управлением".

Контекст:

Отношения Украины и России обострились в 2014-м году после аннексии Крыма и начала вооруженной агрессии РФ на востоке Украины. Боевые действия в регионе ведут Вооруженные силы Украины с одной стороны, российская армия и поддерживаемые ею боевики, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

В феврале 2014 года, во время Революции, достоинства Михаил Зурабов, который работал послом РФ в Украине с 2009 года, был отозван в Москву для консультаций. Украина отозвала своего тогдашнего посла в РФ Владимира Ельченко в марте 2014 года. С тех пор страны не назначали новых послов.

В 2016 году в МИД Украины заявляли, что вопрос о назначении нового посла РФ снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.

10 сентября во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает вероятность полномасштабной войны с Россией. Он добавил, что это было бы "самой большей ошибкой" РФ. В Кремле назвали "апокалиптическими" заявления Зеленского о войне с РФ.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Кремль, Донбасс, Алексей Арестович, ДНР, фашисты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Новогодний концерт – в Майами, финальное выступление – в Нью-Йорке. Monatik отправляется на гастроли в США
Новогодний концерт – в Майами, финальное выступление – в Нью-Йорке. Monatik отправляется на гастроли в США
"Очень гармонично". Осадчая в берете и спортивном костюме снялась на берегу реки
"Очень гармонично". Осадчая в берете и спортивном костюме снялась на берегу реки
Четыре месяца, как не муж и жена. Какая на самом деле причина указана в решении суда о разводе Dzidzio и Slavia
Четыре месяца, как не муж и жена. Какая на самом деле причина указана в решении суда о разводе Dzidzio и Slavia
  "Меня злит, что обо мне лгут продюсеры шоу и мой муж". Жена участника "Танцев со звездами" заявила, что они больше не живут вместе
  "Меня злит, что обо мне лгут продюсеры шоу и мой муж". Жена участника "Танцев со звездами" заявила, что они больше не живут вместе
  "Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"
  "Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер и спустила шорты
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер и спустила шорты
  Участница "Танцев со звездами" Харлан не узнала родную сестру, которая вместе с ней выступала на паркете. Видео
  Участница "Танцев со звездами" Харлан не узнала родную сестру, которая вместе с ней выступала на паркете. Видео
"Рогатка во всех вариациях", "Кормилицу проветривает". Волочкова в шпагате вместе с любовником проехалась на мотоцикле
"Рогатка во всех вариациях", "Кормилицу проветривает". Волочкова в шпагате вместе с любовником проехалась на мотоцикле
  "Президент привык, что я такой хипстер". Арахамия рассказал, почему не соблюдает деловой стиль в Раде
  "Президент привык, что я такой хипстер". Арахамия рассказал, почему не соблюдает деловой стиль в Раде
"Лизавета красотка нереальная! Гарюша джентльмен!", "Такие взрослые". Галкин показал детей от Пугачевой
"Лизавета – красотка нереальная! Гарюша – джентльмен!", "Такие взрослые". Галкин показал детей от Пугачевой
  Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса рассказал, какая на самом деле сейчас у нее фамилия в паспорте
  Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса рассказал, какая на самом деле сейчас у нее фамилия в паспорте
"Чересчур сексуальная. Слишком!" Лопес с голым торсом засветилась в объятиях Аффлека
"Чересчур сексуальная. Слишком!" Лопес с голым торсом засветилась в объятиях Аффлека
"Она должна принять решение: встретиться с людьми, которые убили ее, или начать новую жизнь". Спирс пишет книгу об убитой девушке-призраке
"Она должна принять решение: встретиться с людьми, которые убили ее, или начать новую жизнь". Спирс пишет книгу об убитой девушке-призраке
Брежнева объяснила, почему ее не было в ресторане на дне рождения свекрови
Брежнева объяснила, почему ее не было в ресторане на дне рождения свекрови
"Горячейшая женщина на планете". 63-летняя Мадонна показала промежность со сдвинутыми трусами
"Горячейшая женщина на планете". 63-летняя Мадонна показала промежность со сдвинутыми трусами
"Надеюсь, таким образом я заставлю людей проходить регулярные обследования". Доэрти показала, как выглядела во время химиотерапии
"Надеюсь, таким образом я заставлю людей проходить регулярные обследования". Доэрти показала, как выглядела во время химиотерапии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу "69"
"Пися в ротик". Полякова рассказала, как отреагировала на предложение мужа попробовать позу "69"
"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье
"Сквозь трусы пирожок видно", "Это уже слишком". Дорофеева снялась на корточках в прозрачном белье
"Писькой прямо в пирожки, вот неряха", "Пиписька не замерзнет?" Волочкова показала откровенное фото со шпагатом
"Писькой прямо в пирожки, вот неряха", "Пиписька не замерзнет?" Волочкова показала откровенное фото со шпагатом
"Мы уже в ожидании чуда", "Красивая, как цветочек". Ани Лорак позировала на отдыхе в мужской рубашке, скрывающей живот
"Мы уже в ожидании чуда", "Красивая, как цветочек". Ани Лорак позировала на отдыхе в мужской рубашке, скрывающей живот
Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе
Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе
33-летняя Адель рассказала, как без диет похудела на 45 кг. Фото до и после
33-летняя Адель рассказала, как без диет похудела на 45 кг. Фото до и после
Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку
Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку
Состояние заразившейся коронавирусом Гузеевой ухудшилось – СМИ
Состояние заразившейся коронавирусом Гузеевой ухудшилось – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS