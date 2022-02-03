Белковский назвал единственный способ для Зеленского "выйти из-под давления" США и России

"С момента возникновения Минских соглашений было ясно, что их невозможно выполнить со стороны Украины без деформации нынешней политической системы конституционного строя. Поэтому за эти годы можно было предложить какую-то альтернативную концепцию", – сказал Белковский.
Он считает, что инициатором такого шага могла быть только Украина.
"Этого не сделано. И сейчас есть совместная заинтересованность стран – гарантов Минских соглашений и Соединенных Штатов принудить Украину к определенным шагам. Единственным способом для Владимира Зеленского избежать, выйти из-под этого давления является проведение референдума, который или дал бы ему карт-бланш на имплементацию Минских соглашений, или показал бы, что это невозможно. Других шагов сейчас не просматривается", – добавил Белковский.
Он отметил, что как и другие эксперты в студии, считает "близкой к нулю" вероятность нового вторжения российских войск на украинскую территорию.
Ранее Белковский говорил, что попытки вынудить Украину "выполнить невыполнимые" Минские соглашения по Донбассу предпринимают российские власти во главе с президентом Владимиром Путиным и американские во главе с президентом Джо Байденом. Такое же мнение сегодня в студии ток-шоу "ГОРДОН" высказал экспертУкраинского института будущего Андрей Илларионов.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.
Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины.
"Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.