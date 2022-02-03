Белковский назвал единственный способ для Зеленского "выйти из-под давления" США и России

"С момента возникновения Минских соглашений было ясно, что их невозможно выполнить со стороны Украины без деформации нынешней политической системы конституционного строя. Поэтому за эти годы можно было предложить какую-то альтернативную концепцию", – сказал Белковский.

Он считает, что инициатором такого шага могла быть только Украина.

"Этого не сделано. И сейчас есть совместная заинтересованность стран – гарантов Минских соглашений и Соединенных Штатов принудить Украину к определенным шагам. Единственным способом для Владимира Зеленского избежать, выйти из-под этого давления является проведение референдума, который или дал бы ему карт-бланш на имплементацию Минских соглашений, или показал бы, что это невозможно. Других шагов сейчас не просматривается", – добавил Белковский.

Он отметил, что как и другие эксперты в студии, считает "близкой к нулю" вероятность нового вторжения российских войск на украинскую территорию.

Ранее Белковский говорил, что попытки вынудить Украину "выполнить невыполнимые" Минские соглашения по Донбассу предпринимают российские власти во главе с президентом Владимиром Путиным и американские во главе с президентом Джо Байденом. Такое же мнение сегодня в студии ток-шоу "ГОРДОН" высказал экспертУкраинского института будущего Андрей Илларионов.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube