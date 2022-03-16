Береза: Комитет министров Совета Европы проголосовал за то, чтобы вышвырнуть Россию. Это не просто позор, а унижение

"Выход России из Совета Европы был возможен по двум вариантам. Либо по статье 7, либо по статье 8. Статья 7 дает возможность [стране] самой уйти из Совета Европы, громко хлопнув дверью. А статья 8 говорит о том, что ее вышвырнули пинком под зад за грубые нарушения. В общем, за то, что они мрази. Так вот, Комитет министров Совета Европы проголосовал за то, чтобы РФ вышвырнуть из СЕ согласно статье 8. И это не просто позор, а унижение. Это решение показывает, что России не место среди цивилизованных государств", – заявил Береза.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Парламентская ассамблея Совета Европы 15 марта проголосовала за исключение России из организации из-за ее вторжения в Украину.

16 марта утром, на внеочередном заседании, Комитет министров решил, что РФ с сегодняшнего дня прекращает быть членом Совета Европы после 26 лет членства, сообщили в пресс-службе совета и подчеркнули, что флаг России снят с флагштока перед зданием Совета Европы в Страсбурге.

Накануне вице-президент российской Госдумы, пропагандист Петр Толстой заявил, что Россия выходит из Совета Европы "по собственной воле".