Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Богдан проигнорировал церемонию прощания с погибшими в Иране украинцами из-за ссоры с Ермаком – СМИ

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан хотел, чтобы в аэропорту Борисполь, где прошла церемония прощания с погибшими в Иране украинцами, помощник президента Андрей Ермак стоял во втором ряду, за спиной президента Украины Владимира Зеленского и других первых лиц государства. Однако Ермак посчитал это несправедливым, рассказали источники "Украинской правды".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным источников "Украинской правды", Богдан занимался организацией церемонии в Борисполе
По данным источников "Украинской правды", Богдан занимался организацией церемонии в Борисполе
Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан не пришел на церемонию прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами в аэропорту Борисполь из-за ссоры с помощником президента Андреем Ермаком, сообщила 22 января "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По данным собеседников среди окружения президента Украины Владимира Зеленского, Богдан занимался организацией церемонии в Борисполе 19 января. Глава ОПУ хотел, чтобы Ермак стоял во втором ряду, за спинами спикера, президента и премьера, и там он и должен был находиться, согласно дипломатическому протоколу, отметили источники. Однако Ермак, который отвечал за разрешение "иранского кризиса", и который приложил немало усилий для того, чтобы тела погибших отправили на родину, посчитал это несправедливым. Он рассказал о своем видении Зеленскому.

Президент вступился за своего помощника, а Богдан ответил: "Тогда не приду я". И не пришел на церемонию.

По словам собеседников "Украинской правды", эта ссора не является эпизодической. Неприятие Богданом и Ермаком друг друга переросло в перманентный конфликт.

21 января представители парламентской фракции "Слуга народа" рассказали НВ на условиях анонимности, что Зеленский не станет менять Богдана на посту руководителя Офиса президента, а решение Богдана поменьше появляться на публике принял он сам, чтобы "не дразнить" общественность.

Теги: Украина, Иран, Борисполь, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Объявлены результаты жеребьевки полуфиналистов Национального отбора на "Евровидение 2020"
Объявлены результаты жеребьевки полуфиналистов Национального отбора на "Евровидение 2020"
  Порядинский в нацотборе на "Евровидение" представит песню Savior. Видео
  Порядинский в нацотборе на "Евровидение" представит песню Savior. Видео
Собчак строит дом с двумя детскими за 40 млн руб. СМИ
Собчак строит дом с двумя детскими за 40 млн руб. – СМИ
Тина Кароль позировала без бюстгальтера
Тина Кароль позировала без бюстгальтера
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS