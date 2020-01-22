Богдан проигнорировал церемонию прощания с погибшими в Иране украинцами из-за ссоры с Ермаком – СМИ

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан хотел, чтобы в аэропорту Борисполь, где прошла церемония прощания с погибшими в Иране украинцами, помощник президента Андрей Ермак стоял во втором ряду, за спиной президента Украины Владимира Зеленского и других первых лиц государства. Однако Ермак посчитал это несправедливым, рассказали источники "Украинской правды".

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан не пришел на церемонию прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами в аэропорту Борисполь из-за ссоры с помощником президента Андреем Ермаком, сообщила 22 января "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По данным собеседников среди окружения президента Украины Владимира Зеленского, Богдан занимался организацией церемонии в Борисполе 19 января. Глава ОПУ хотел, чтобы Ермак стоял во втором ряду, за спинами спикера, президента и премьера, и там он и должен был находиться, согласно дипломатическому протоколу, отметили источники. Однако Ермак, который отвечал за разрешение "иранского кризиса", и который приложил немало усилий для того, чтобы тела погибших отправили на родину, посчитал это несправедливым. Он рассказал о своем видении Зеленскому.

Президент вступился за своего помощника, а Богдан ответил: "Тогда не приду я". И не пришел на церемонию.

По словам собеседников "Украинской правды", эта ссора не является эпизодической. Неприятие Богданом и Ермаком друг друга переросло в перманентный конфликт.

21 января представители парламентской фракции "Слуга народа" рассказали НВ на условиях анонимности, что Зеленский не станет менять Богдана на посту руководителя Офиса президента, а решение Богдана поменьше появляться на публике принял он сам, чтобы "не дразнить" общественность.