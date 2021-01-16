Бойко: Наша политическая сила ставит перед собой задачу отменить языковую дискриминацию

"Оппозиционная платформа – За жизнь" внесла в парламент ряд законопроектов, направленных на "восстановление конституционных прав миллионов русскоязычных украинцев и представителей других национальных общин", заявил сопредседатель партии, нардеп Юрий Бойко.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", нардеп от этой политической силы Юрий Бойко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "встал на сторону радикалов-ксенофобов". Так он прокомментировал положения языкового закона, вступившие в силу с 16 января, пишет сайт ОПЗЖ.

"Власть мало заботят недовольство людей и критика со стороны международных правозащитных организаций, Венецианской комиссии. Ей все равно, что такие ограничения нарушают конституционные права граждан и увеличивают напряжение и конфликтность в обществе. Зато чиновники получают еще один повод унижать людей. Еще один источник коррупционных доходов. А власть заслужит одобрение националистов и радикалов-ксенофобов из партии войны, к которым она больше всего прислушивается", – сказал политик.

Бойко добавил, что власть блокирует работу Конституционного Суда, чтобы тот не отменил "языковой произвол".

"Наша политическая сила ставит перед собой задачу отменить языковую дискриминацию. Мы внесли в парламент ряд законопроектов, направленных на восстановление конституционных прав миллионов русскоязычных украинцев и представителей других национальных общин. Мы добьемся их принятия", – сказал нардеп.

С 16 января все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство "Интерфакс-Украина".