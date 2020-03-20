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Бойко: Государство должно остановить рост числа "новых бедных" – людей, которые потеряли источники дохода вследствие коронавируса

"Оппозиционная платформа – За жизнь" предлагает упростить механизм регистрации временно безработных в Государственной службе занятости, сделать ее дистанционной, а также повысить минимальные выплаты временно безработным, увеличить финансирование программ занятости для лиц, потерявших работу из-за карантинных мероприятий и спада производства в стране, заявил сопредседатель парламентской фракции Юрий Бойко.

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Юрий Бойко: Необходимо уже сейчас разрабатывать послекризисный план по трудоустройству и увеличению рабочих мест
Юрий Бойко: Необходимо уже сейчас разрабатывать послекризисный план по трудоустройству и увеличению рабочих мест
Фото: zagittya.com.ua

Экономический кризис и карантин, введенный в результате пандемии коронавируса, привели к потере тысяч рабочих мест, заявил сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

"Людей отправляют в неоплачиваемые отпуска, предприниматели закрывают бизнес, сотни тысяч трудовых мигрантов вынуждены возвращаться домой. Отсутствие сбережений и других источников финансовых поступлений ставит этих людей на грань выживания. Это большая проблема, требующая немедленного решения", – цитирует политика сайт партии.

Политическая сила предложила ряд мер, которые должны смягчить удар для потерявших работу людей, подчеркнул он.

"Государство должно остановить рост числа "новых бедных" – людей, которые потеряли источники дохода вследствие коронавируса, и предоставить им реальную помощь, а не пустые обещания. Мы предлагаем существенно упростить механизм регистрации временно безработных в Государственной службе занятости. В условиях карантина такая регистрация должна происходить дистанционно. В то же время мы предлагаем повысить минимальные выплаты временно безработным, которые сейчас составляют от 650 до 1800 гривен, а также увеличить финансирование программ занятости для лиц, потерявших работу из-за карантинных мероприятий и спада производства в стране", – отметил Бойко.

Бюджетникам государство должно гарантировать, что они получат зарплату за период карантина и не будут отправлены в отпуск за свой счет, заявил нардеп.

"Для большинства бюджетников их зарплата – единственный источник дохода. Оставлять людей один на один в этот период – преступление. По крайней мере, в первый месяц этого вынужденного отпуска работники бюджетных учреждений должны получить полный оклад. Надо рекомендовать частным компаниям придерживаться такого же принципа в отношении своих сотрудников. Также необходимо уже сейчас разрабатывать послекризисный план по трудоустройству и увеличению рабочих мест, чтобы не допустить катастрофического роста безработицы после того, как эпидемия пойдет на спад", – подытожил Юрий Бойко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Сейчас в Украине 26 подтвержденных случаев COVID-19, два из них – в Днепропетровской области, три – в Киеве. Кроме того, случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в Черновицкой, Житомирской, Донецкой, Киевской и Ивано-Франковской областях. Трое заболевших COVID-19 скончались.

Режим чрезвычайной ситуации уже ввели в Черновицкой, Житомирской, Киевской областях и Днепропетровской областях, а мэр Ивано-Франковска призвал президента объявить в Украине чрезвычайное положение.

Из-за коронавируса в Украине до 3 апреля объявлен карантин. В стране запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки (кроме общественного наземного транспорта). Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Теги: безработица, зарплата, чрезвычайное положение, Юрий Бойко, трудоустройство, Оппозиционная платформа – За жизнь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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