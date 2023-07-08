"Будет еще один сюрприз". Российские добровольцы анонсировали очередную операцию в РФ

По его словам, следующая операция на трансграничной территории РФ будет "примерно в следующем месяце" и "будет еще один сюрприз".
Цезарь отметил, что у добровольцев "амбициозные планы" и после третьей операции будут четвертая и пятая: "Хотим освободить всю нашу территорию".
Командир легиона "Свобода России" признал, что его ополчение может действовать "только с украинской военной помощью", но подчеркнул, что на территории РФ они принимали "собственные независимые решения".
По словам Цезаря, президента РФ Владимира Путина, затеявшего войну против Украины, можно свергнуть только с помощью оружия. Он считает, что "путинский режим рухнет к концу 2024 года", а сейчас он нестабилен, что показал мятеж Евгения Пригожина, главаря признанной международной преступной группировкой ЧВК "Вагнер".
Весной "Русский добровольческий корпус" (РДК) и легион "Свобода России" несколько раз проникали на территорию РФ. 22–23 мая они совершили рейд в Белгородскую область. Они призвали россиян присоединяться к борьбе с действующим режимом. В легионе рассказывали, что хотят создать в Белгородской области демилитаризованную зону, откуда РФ не сможет обстреливать Украину.
Как заявили в РДК, в ходе рейда добробаты зашли на 42 км вглубь территории РФ, но пока не имеют ресурсов, чтобы полноценно занять и удерживать территорию. Также РДК и легион сообщили, что захватили пленных и трофейную технику. Потери добробатов, по их подсчетам, тогда составили двое погибших и около 10 раненых.
Украина к происходящему в Белгородской области не имеет отношения, но "наблюдает с интересом", сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Происходящее в Белгородской области – внутреннее дело РФ, добавил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По информации украинской военной разведки, в операции принимали участие только граждане РФ.
В ночь на 1 июня недалеко от границы Украины и России начался бой возле российского населенного пункта Шебекино. Российские Telegram-каналы писали, что автомобильный пункт пропуска "Шебекино" атаковали с помощью танков, а во время обстрела один из снарядов попал в здание МВД.
3 июня добровольцы призвали жителей Белгородской области из-за "хаотического обстрела" региона со стороны ВС РФ эвакуироваться на территорию Украины. В Офисе президента подтвердили, что Украина готова организовать гуманитарный коридор.
4 июня РДК и легион заявили, что в Белгородской области взяли в плен российских военных. Они предлагали их выдать губернатору региона Вячеславу Гладкову, но тот отказался ехать на встречу и пленных решили передать Украине в обменный фонд.