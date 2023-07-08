"Будет еще один сюрприз". Российские добровольцы анонсировали очередную операцию в РФ

Российские добровольцы заявили, что будут и третья, и четвертая, и пятая операции на территории РФ Фото: ЕРА

По его словам, следующая операция на трансграничной территории РФ будет "примерно в следующем месяце" и "будет еще один сюрприз".

Цезарь отметил, что у добровольцев "амбициозные планы" и после третьей операции будут четвертая и пятая: "Хотим освободить всю нашу территорию".

Командир легиона "Свобода России" признал, что его ополчение может действовать "только с украинской военной помощью", но подчеркнул, что на территории РФ они принимали "собственные независимые решения".

По словам Цезаря, президента РФ Владимира Путина, затеявшего войну против Украины, можно свергнуть только с помощью оружия. Он считает, что "путинский режим рухнет к концу 2024 года", а сейчас он нестабилен, что показал мятеж Евгения Пригожина, главаря признанной международной преступной группировкой ЧВК "Вагнер".