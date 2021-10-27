"Чем мы собираемся воевать". Смешко сравнил ракеты Украины и России

"Вопрос в том, есть ли у нас на сегодня видение того, какая конфигурация сухопутных сил, ВВС, ВМС, ССО должна у нас присутствовать для стратегической оборонительной операции, если мы будем атакованы не только из Луганска и Донецка, но и по другим направлениям? Есть ли у нас созданные оперативные и стратегические резервы, есть ли у нас, например, аэромобильная бригада в районе Днепра. [...] Я уже молчу о том, чтобы наши военно-воздушные силы могли получить превосходство в воздухе", – сказал он.

Экс-глава СБУ считает, что "меньшее, что для этого нужно, – чтобы оружие под крылом нашего самолета могло достать как можно больше целей, чем наш противник".

"У нашего противника уже давно есть ракеты РВВ-АЕ с активной головкой самонаведения и дальностью поражения около 70 км, которая теоретически может одновременно обстрелять шесть целей, причем по принципу "выпустил – забыл". У нас же базовая ракета Р-27 производства КБ "Луч" – с дальностью до 40 км. И это при том, что это один канал наведения, а полуактивная головка самонаведения и локатор должны подсвечивать цель до времени ее поражения", – объяснил Смешко.

Он подчеркнул, что оперирует данными из открытых источников.

"У меня нет информации, с чем мы собираемся идти воевать. Я уже не говорю о космических силах. В РФ уже давно создан пункт вроде американского, где в масштабах реального времени приказы могут дойти до уровня роты с места расположения штаба, и все увязано в одной системе", – отметил Смешко.