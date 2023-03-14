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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Член ПАСЕ Зингерис: Киевское время тикает для нас как самое главное время. Если вы скажете, что это дело только близлежащих стран из-за того, что они пережили тоже попытку уничтожения, то это не так

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Зингерис отметил, что за Украину воюют и литовцы
Зингерис отметил, что за Украину воюют и литовцы
Фото: Emanuelis Zingeris / Facebook

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону депутат литовского Сейма, глава литовской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Эмануэлис Зингерис заявил, что его соотечественники живут "по киевскому времени" после полномасштабного вторжения России в Украину.

"Мы все киевляне, и теперь мы все живем по киевскому времени. Я четыре раза был у вас в течение этого года. Никто иной как Украина сплотила весь демократический мир. Не весь мир, но демократический мир сплотила. И вы являетесь для нас большим ренессансом. [...] Мы опять живем временем своей молодости. Но оно тикает по киевскому времени. Теперь Киев – не Париж и не Лондон – является центральным", – сказал он.

Литовский политик выразил сожаление об "упущенном" украинцами "времени на внутреннее выяснение".

"Но вы пошли вперед, и тысячи людей готовы отдать жизнь и отдают жизнь. И литовцы на фронте. Боже мой, каждому из них для меня было бы честью пожать руку на фронте вашем. [...] Теперь мы все стоим плечом к плечу, с утра до вечера молимся, потому что мы следующие", – объяснил Зингерис.

Зингерис: На подписании Соглашения об ассоциации Янукович кричал "Я говорю с ним!" диким голосом резаной кобылы. Немцы и англичане отвечали: "Почему вы говорите с Путиным?" – "Он все о нас знает и не разрешает". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину.

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. В частности, Украина получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

В 2023 году помощь Литвы должна составить около €40 млн. Страна уже выделила Украине два вертолета Ми-8 и несколько десятков зенитных установок L-70 с боеприпасами.

25 февраля 2023 года стало известно, что граждане Литвы пожертвовали €14 млн на приобретение радаров для Вооруженных сил Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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