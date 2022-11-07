ЦИК признал новым депутатом Запорожского облсовета политика, умершего год назад

Информация о признании Степаненко депутатом облсовета появилась на сайте ЦИК 31 октября, а 4 ноября была опубликована на сайте Запорожского облсовета.

Комиссия удовлетворила ходатайство партии "Слуга народа" о лишении мандатов четырех депутатов, избранных от этой политсилы. ЦИК также заместил отозванных депутатов четырьмя кандидатами, следующими в партийном списке. Это должна была сделать Запорожская областная территориальная избирательная комиссия, причем распоряжение ЦИК она получила еще 16 февраля. Однако комиссия по разным причинам откладывала это решение, и в итоге ЦИК распустил ее за бездеятельность и сформировал новую.

Вместо отозванных депутатов Сергея Селевича, Романа Терехова, Виталия Толочека и Юрия Капустянского ЦИК признал избранными депутатов Владимира Цапа, Елену Теряеву, Инну Пенчук и Василия Степаненко.

Бывший гендиректор госорганизации "Региональный фонд поддержки предпринимательства в Запорожской области" Владимир Степаненко скончался 12 ноября 2021 года. Об этом сообщала Запорожская ОГА.

Кроме того, Пенчук на данное время является действующим депутатом Запорожского городского совета и не может быть депутатом двух органов местной власти одновременно.

Агентство "Интерфакс-Украина" обратило внимание, что нововведения в депутатском корпусе Запорожского областного совета не коснулись местных депутатов от Оппозиционного блока, в отношении которых открыты уголовные производства за сотрудничество с оккупантами: Николая Пастушенко, назначенного оккупантами "руководителем" города Днепрорудное, и Евгения Балицкого – оккупационного главы всей оккупированной территории региона. Они до сих пор являются депутатами Запорожского областного совета.